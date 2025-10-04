Rossa in tilt: Leclerc tampona ai box. Maxi multa, ma penalità evitata. Hamilton: "C’è del lavoro da fare»

Decisamente questo non è un gran periodo, per la Signora in Rosso. Ma ieri a Singapore poteva andare pure peggio: infatti Charles Leclerc ha rischiato una penalizzazione sulla griglia di partenza del Gp. Motivo: un contatto con la McLaren di Norris in corsia di box.

I commissari hanno però ritenuto che la responsabilità dell’impatto fosse esclusivamente della Scuderia, scagionando Carletto. La Ferrari è stata multata dí diecimila euro.

Il fattaccio. Era accaduto quanto segue. La seconda sessione delle prove libere si stava avviando verso la conclusione. A Leclerc il suo capo macchina ha dato l’ok segno per uscire dal garage. Ma in corsia box stavano già procedendo le due McLaren. Il meccanico della Ferrari, accortosi del potenziale pericolo, ha in qualche modo cercato di avvisare Charles. Ma qualcosa nella comunicazione evidentemente non ha funzionato. Per usare una terminologia da …incrocio stradale: Norris aveva la precedenza, ma la collisione con la Rossa è stata inevitabile. Per Lando danni all’ala anteriore, che è stata poi sostituita.

Ha detto Leclerc: "Onestamente abbiamo fatto un po’ di confusione, sono cose che possono capitare". Buona lì.

Indietro. Per il resto la SF25 ha confermato i suoi limiti, restando lontana dal miglior tempo di Oscar Piastri. L’australiano in Papaya ha preceduto il sempre più sorprendente Hadjar con la ex Minardi e un Verstappen che accarezza l’idea della clamorosa Remuntada iridata. In difficoltà anche Antonelli, solo diciottesimo sul tortuoso tracciato singaporegno.

Ha detto Hamilton, decimo nella classifica di giornata: "Nel complesso è stata una prima giornata produttiva. Era la mia prima volta qui con una Ferrari e sono soddisfatto di come la vettura si sta comportando e sta reagendo su questo circuito. Abbiamo speso le sessioni adattandoci alla pista e credo che abbiamo fatto buoni progressi dopo il primo turno e in vista del secondo. La serata però è stata un po’ frammentata per via delle bandiere rosse, e così non siamo riusciti a completare i long run come previsto, ma ci sono comunque segnali incoraggianti. C’è del lavoro da fare, come sempre del resto, ma prenderemo il buono per costruirci sopra in vista di qualifiche e Gran Premio".

Mah…

La pole. Le qualifiche che determineranno la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore scattano oggi alle 15. Diretta Sky.