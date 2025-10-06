Segue dalla Prima. Il Cavallino e l’illusione della svolta

Leo Turrini

Adesso Hamilton a malapena finisce una corsa anonima per un problema ai freni, mentre Leclerc si batte e si sbatte annaspando nel buco nero di una crisi che non sembra avere sbocchi. Aggiungo che, da quando era stato chiaro che nemmeno il 2025 sarebbe stato l’anno giusto per il Mondiale, aggiungo, dicevo, che ci era stato spiegato che il secondo posto tra i costruttori era comunque un obiettivo. Dunque, eccoci qua: non solo la McLaren festeggia il titolo a squadre, ma pure la Mercedes fa mangiare la polvere al povero Cavallino. Russell è formidabile, il nostro Harry Potter, alias Kimi Antonelli, continua a crescere. E Verstappen è sempre lì, pronto ad approfittare di una probabile rissa in famiglia tra Norris e Piastri. Lo dico? Lo scrivo: questa Ferrari non solo non è all’altezza della tradizione. La cosa peggiore è che, a poche settimane dalla conferma al timone di Fred Vasseur, non si avverte il senso di una svolta, non si ha la percezione di una imminente riconquista della credibilità in pista. La frustrazione di Hamilton e Leclerc è un segnale bruttissimo, ecco. In breve. Quello che la Ferrari non può e non deve permettersi e’ la rassegnazione. Anche perché la situazione è paradossale: la F1 non è mai stata così popolare nel mondo come ora e il brand più famoso sulla faccia della terra sbiadisce malinconicamente sullo sfondo. Così proprio non si può andare avanti.