Solo la Ferrari non si risolleva. Russell-Antonelli, scatto Mercedes

Senza parole, o quasi. Dopo la Red Bull, è risorta anche la Mercedes. In pole nella notte di Singapore con il mai abbastanza apprezzato Russell e in seconda fila con il nostro Harry Potter, il bravissimo Kimi Antonelli. E se la McLaren sembra continuare a perdere colpi, con Verstappen di nuovo più veloce di Piastri e Norris, insomma, scusate: ma la Ferrari dov’è?

Indietro, of course. Sesto Hamilton, settimo Leclerc. Poche le chances di rimonta, su un tracciato che non facilita chi deve rincorrere. L’impressione, purtroppo, è che SF-25 sia non l’acronimo di Scuderia Ferrari, ma una indicazione malinconica. SF significa Sta Ferma: cioè questa macchina non progredisce mai, non regala emozioni, non trasmette vibrazioni positive. Poi, per carità, a Singapore si corre sotto le luci artificiali, il contesto è da fiaba, magari ci scappa il lieto fine. Ma, in nome di un sano realismo, mi permetto di dubitarne.

Reazioni. Ha detto un malinconico Fred Vasseur: "Questa è stata una qualifica frustrante, poiché l’ultimo giro di Charles in Q3 sembrava promettente fino all’ultimo settore. Avevamo un ritmo molto forte venerdì mattina, ma poi non siamo più riusciti a metterlo in mostra. La SF-25 qui non è semplice da guidare, è molto al limite. Non è stato facile trovare il modo giusto di gestire le gomme nel giro di uscita per garantire che fossero in buone condizioni sia all’inizio che alla fine di quello lanciato. In gara potrebbe essere una storia diversa anche se su questa pista non sarà facile sorpassare, quindi valuteremo un approccio aggressivo anche a livello di strategia".

Hamilton. C’è da dire che il Baronetto, per una volta davanti a Leclerc sulla griglia di partenza, si è sforzato di vedere il bicchiere mezzo pieno. Le sue parole: "Purtroppo la nostra sessione non è stata lineare e non siamo riusciti a mettere in mostra il nostro passo quando contava. È deludente non trovarci più avanti, anche perché per gran parte del weekend il bilanciamento è stato buono. Nella fase finale abbiamo faticato a portare le gomme nella finestra giusta. Al pari di quasi tutti gli altri team, non siamo inoltre riusciti a completare dei long run, quindi affronteremo la gara con meno informazioni di quanto avremmo voluto. Nella SF-25 c’è più di quanto si è visto fin qui e, anche se sorpassare qui a Singapore, non è semplice, la gara è lunga".

Leclerc. Francamente perplesso il povero Carletto: "È stata una qualifica davvero difficile, purtroppo in linea con un weekend non semplice fin dal venerdì. Ho trovato la macchina complicata da portare al limite e su una pista cittadina questo fattore si paga ancora di più. Analizzeremo bene i dati per capire cosa possiamo fare in vista della gara per cercare di portare a casa il miglior risultato possibile su una pista sulla quale i sorpassi sono molto difficili".

In tv. Detto che le due Williams sono state retrocesse in coda alla griglia di partenza e che Verstappen e Norris si sono presi a male parole per un episodio accaduto durante le qualifiche, ricordo che il Gp di Singapore scatta oggi alle 14. Diretta Sky. Buona domenica.