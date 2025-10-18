F1, Sprint race Austin: disastro McLaren, Verstappen vince e accorcia, Ferrari 4° e 5°

Austin (Stati Uniti) 18 ottobre 2025 - Si attendeva il momento delle scintille in pista dopo quelle nel box e il primo giro della sprint del Texas le ha mostrate. Oscar Piastri sbaglia a Curva 1 e dal suo errore nasce la carambola che costa a lui e al compagno Lando Norris questa sprint. Vince e accorcia in classfica Max Verstappen, leader incontrastato di questa gara del sabato, davanti a George Russell e Carlos Sainz. Bene le Ferrari, bravissime ad approfittare del caos al via per risalire tante posizioni e concludere la corsa al quarto e quinto posto con Lewis Hamilton davanti a Charles Leclerc. In classifica iridata ora scendono a 55 le lunghezze di distacco da parte dell'olandese di Red Bull ai danni dell'australiano di McLaren.

La gara

La partenza di Max Verstappen è perfetta, bravo a staccare la frizione in maniera perfetta, per tenersi lontano dai pericoli, perché dietro di lui è il far west, come si addice al Texas. Norris protegge l'interno e allunga la staccata per mantenere la seconda posizione dopo una progressione non perfetta. Piastri inizialmente sembra andare lungo, ma cerca l'incrocio all'interno, non accorgendosi però di Hulkenberg a sua volta all'interno delle due McLaren. Contatto tra la gomma anteriore della Sauber e la posteriore sinistra dell'australiano leader iridato. Il risultato è una carambola che coinvolge Norris e Alonso, entrambi costretti al ritiro, mentre diversi si ritrovano ostacolati dai detriti.

Della confusione a Curva 1 ne approfittano le due Ferrari. Leclerc è bravissimo nel momento di alta tensione a sfilare tutti e salire addirittura al quarto posto, rispetto alla decima piazza da cui partiva. Guadagna tre posizioni anche Hamilton, salito al quinto posto. Russell e Sainz diventano i primi due inseguitori di Verstappen, ma il capolavoro varo lo fa Tsunoda. Il giapponese di Red Bull, partito dalle posizioni in fondo alla griglia, risale addirittura al settimo posto: +11 in classifica per lui. Davanti a lui Albon, dietro Bearman, sono gli ultimi due piloti virtualmente a punti. Posizioni congelate dopo il primo giro a causa della Safety Car inviata in pista dai commissari di gara. Durante il percorso alle spalle della Safety viene investigato Leclerc per aver infranto una delle procedure, ma iene assolto dai commissari di gara.

Cinque giri dietro la vettura di sicurezza prima della ripresa della corsa. Come al solito la ripartenza gestita da Verstappen è magistrale, ma non riesce a scrollarsi subito di dosso Russell. La Mercedes fatica nello snake, ma il britannico è bravo a restare sempre sotto il secondo di distacco dall'olandese, per poi rimettersi in pressione con il Drs sul dritto. Dietro invece Leclerc si mette a caccia di Sainz per conquistare un potenziale terzo posto in questa sprint, risultato quasi insperato dopo le difficoltà nelle qualifiche di ieri.

Al giro 8 Russell cerca l'attacco all'interno dopo il lungo rettilineo su Verstappen. Una staccata furibonda su cui però il britannico va lungo, costringendo anche il rivale a fare altrettanto. Nulla di fatto per l'attacco del britannico di Mercedes, mentre dietro sono scintille tra le due Ferrari. Bellissimo corpo a corpo nel giro 9 tra le due Rosse, vinto da Hamilton in un sorpasso di forza ai danni del compagno di squadra, dopo un errore grave nello snake da parte del monegasco.

Dopo queste battaglie la gara sembra sostanzialmente congelarsi nella fase centrale, per riaccendersi negli ultimi cinque giri. Antonelli a centro gruppo va a caccia del sorpasso su Bearman per conquistare un punto in questa gara sprint. A Curva 16 Antonelli tenta l'attacco sul britannico di scuola Ferrari, il quale resiste all'esterno per poi contrattaccare all'interno della sequenza 17 e 18, il famoso ferro di cavallo del circuito texano. Una difesa eccellente da parte del pilota della Haas, che mantiene il prezioso ottavo posto.

La gara si appresta a entrare nelle sue battute finali, ma il contatto tra Ocon e Stroll di fatto chiude anzitempo la gara. Il canadese tenta un sorpasso coraggioso ai danni del francese con una staccata pressoché impossibile a Curva 1 e combina il disastro con l'incidente che obbliga i commissari di gara a richiamare in pista la Safety Car.

Questa sprint termina purtroppo alle spalle della vettura di sicurezza e vede vincere ancora Max Verstappen, protagonista super e bravissimo nel rosicchiare ben 8 punti, il massimo possibile, da questa sprint ai danni di Piastri e Norris. Sul podio della sprint Russell e Sainz, davanti alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Albon, Tusnoda e Antonelli gli ultimi tre piloti a punti, con l'italiano di Mercedes a ottenere la posizione ai danni di Bearman, penalizzato di dieci secondi per aver effettuato il controsorpasso ai danni di Kimi avendo lasciato il tracciato.

In classifica Verstappen ora si trova a -55 rispetto al leader iridato Piastri, dando sempre più energia e vigore alla fiamma della speranza per il titolo iridato. Anche in classifica costruttori la Red Bull si avvicina e insidia sempre più il terzo posto occupato al momento dalla Ferrari, alle spalle di McLaren e Mercedes.

L'ordine di arrivo

1. Max Verstappen (NED/Red Bull)

2. George Russell (GBR/Mercedes) a 0.395

3. Carlos Sainz (SPA/Williams) a 0.791

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) a 1.224

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1.825

6. Alexander Albon (THA/Williams) a 2.576

7. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) a 2.976

8. Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) a 4.147

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) a 4.804

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine) a 5.126

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) a 5.649

12. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls) a 6.228

13. Nico Hulkenberg (GER/Sauber) a 6.624

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine) a 8.006

15. Oliver Bearman (GBR/Haas) a 13.576

Esteban Ocon out (FRA/Haas); Lance Stroll out (CAN/Aston Martin); Fernando Alonso out (SPA/Aston Martin); Oscar Piastri (AUS/McLaren) out; Lando Norris (GBR/McLaren) out.