Verstappen vince anche guidando una Ferrari

Fa persino un certo effetto scriverlo, eppure così è: vince Max Verstappen su Ferrari! E tanto basta ad alimentare la fantasia di un popolo abbacchiato e disperso, il popolo della Rossa. È accaduto davvero, ieri, sul mitico circuito ‘Old style’ del Nurburgring. Il quattro volte campione del mondo di Formula 1 ha dominato, a bordo di una Ferrari 296 GT3, la 4 Ore del Nurburgring, dove ha partecipato al nono round della NLS (Nürburgring Langstrecken-Serie) nella classe SP9. L’olandese ha gareggiato insieme a Chris Lulhamal al volante della Ferrari numero #31 preparata dalla Emil Frey Racing.

Buon sangue non mente! Sin dalle qualifiche si era capito che Super Max, fedele alla sua personalissima tradizione, non era lì solo per divertirsi o far numero. Nel cuore di quello che chiamano Inferno Verde, tra nebbia e pioggia, il Campionissimo ha dato spettacolo. Fino al felice epilogo sotto la bandiera a scacchi.

È appena il caso di ricordare che Verstappen ha vinto gli ultimi due Gp di F1: tra Monza e Baku ha rilanciato la sua candidatura per il titolo. Al punto che la Red Bull ha esitato a concedergli il permesso di correre la 4 Ore del Ring: ma Max non ha voluto sentir ragioni. A questo punto, come diceva quel tale, la domanda sorge spontanea: ci saranno altre occasioni di vedere Verstappen a bordo di una Ferrari? In Formula Uno non subito, dato che per il 2026 Max ha scelto di restare dov’è. Ma dopo chissà. Nel frattempo, l’obiettivo dell’olandese è tornare al Ring con una vettura del Cavallino nel 2026 per lasciare il segno anche nella 24 Ore dal 14 al 17 maggio. La Red Bull può stare tranquilla: in quel weekend la F1 non correrà.