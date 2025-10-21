Super Max crede nel titolo. Sfida vera con le McLaren e la Ferrari fa da arbitro

E se Hamilton e Leclerc diventassero gli arbitri della sfida mondiale tra Verstappen e il duo McLaren?

D’accordo, è una ipotesi vagamente avventurosa, considerato il rendimento altalenante della bislacca SF25. Ma già domenica in Texas sia Carletto che il Baronetto hanno sottratto punti a Piastri, che a dispetto delle ultime deludenti esibizioni resta il leader del campionato. E fra qualche giorno in Messico la Ferrari ritroverà la pista sulla quale trionfò dodici mesi fa con Carlitos Sainz.

Insomma, potrebbe pure accadere.

I numeri. Di sicuro con l’en plein di Austin (due pole, vittoria nella Sprint, trionfo nel Gp) Super Max ha clamorosamente riaperto una partita che ha smesso di essere un derby Papaya. Inoltre l’olandese in America ha gettato la maschera: “Sì, adesso ci credo – ha detto domenica sera –. La mia Red Bull è di nuovo competitiva su ogni tipo di tracciato. Posso farcela!”.

Occhio alla suggestione delle cifre. Se il Campionato fosse cominciato a Monza, incredibilmente la classifica sarebbe la seguente: Verstappen 101 punti, Russell 68, Norris 57,Leclerc 41, Piastri 37, Hamilton 33.

Certo nessuno nella storia ha conquistato il titolo rimontando un distacco superiore ai cento (100!) punti.

Ma se c’è uno che può riuscirci è Verstappen.

Vasseur. Intanto, tornando alle cose delle Rosse, Fred Vasseur respira un filo meglio. Le parole pronunciate da John Elkann, che gli ha pubblicamente rinnovato la fiducia, sono un balsamo. “Ma per me non sono una sorpresa, perché sento regolarmente il presidente e so come la pensa – ha spiegato il capo del reparto corse –. Per quanto riguarda invece la gara di Austin è bello essere tornati di nuovo sul podio con Charles e avere Lewis in quarta posizione. È positivo per loro e ottimo per la squadra. È una motivazione in più per tutti per il resto del campionato. Sono particolarmente felice di come siamo riusciti a reagire dopo un inizio di weekend molto difficile. I progressi sono arrivati dal lavoro di messa a punto della macchina e da una grande attenzione agli pneumatici. Se non porti le gomme nella giusta finestra di utilizzo puoi perdere cinque o sei decimi, ed è proprio quello che ci è successo venerdì. Quindi, sono orgoglioso della squadra e di come ha reagito. In Texas il passo c’era e abbiamo deciso di essere aggressivi con la strategia di Charles per provare a essere davanti alla prima curva, e in parte ha funzionato perché ha guadagnato una posizione. Ma ora il nostro focus si sposta sul ritorno in pista venerdì in Messico, vogliamo provarci di nuovo”.