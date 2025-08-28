Il Grimsby batte il Manchester e si scopre grande. Perché in Italia Davide non può battere Golia?

Mentre Bryan Mbeumo si appresta a calciare l’ultimo rigore, Ruben Amorim è già scappato negli spogliatoi. La tempesta mediatica sarà funesta, a prescindere dal risultato. In una stagione senza coppe europee, la Coppa di Lega poteva rappresentare un’occasione per provare quantomeno a vincere un trofeo nazionale, impresa che i Red Devils hanno già dimostrato nel passato recente di essere in grado di compiere. Eppure l'acquisto da oltre 70 milioni di euro, la seconda volta che si presenta dal dischetto, al penalty numero 26 di una serie sconcertante, centra la traversa. E il baratro emotivo e tecnico in cui la nobile decaduta del calcio inglese sta precipitando, continua a non avere limiti.

Ma dall’altra parte della barricata, a recitare l'inaspettata parte del carnefice, c’è una squadra che ha realizzato lo scalpo più importante della sua storia recente: il Grimsby Town, compagine che milita in League 2, l’analogo inglese della nostra Serie D. La compagine ha sede in una località marittima chiamata Cleethorpes, nella contea del Linconshire. Le immagini del luogo mostrano distese di sabbia che fanno percepire il Grimsby come distante anni luce dal glamour della Premier League. La squadra è arrivata al nono posto l’anno scorso: per fare un paragone nostrano è come se una squadra di Serie A (difficile identificare un analogo italiano dello United di questo periodo) fosse stata eliminata dal Real Calepina o dal Poggibonsi, rispettivamente none nei gironi C ed E della scorsa Serie D.

Il pensiero conseguente dopo aver ammirato un’impresa del genere, un eclatante esempio sportivo di Davide contro Golia, è una domanda: perché in Italia non può accadere? La Coppa Italia, nella sua formula attuale, nega categoricamente la possibilità di narrare storie calcistiche di questo tipo. Dalla stagione 2021-22 partecipano alla coppa nazionale le 20 squadre di Serie A, le 20 di B e solo 4 di Serie C. Chiaramente questo porta ad escludere la stragrande maggioranza del sistema calcio italiano, capillarmente diffuso sul territorio, ma a cui il confronto con i grandi è negato. Fa specie sottolineare che la Fa Cup della stagione 2008-09, quella del record di squadre partecipanti, vedeva ai blocchi di partenza 762 compagini iscritte. Una differenza abissale in termini di lunghezza del torneo, ma soprattutto di tipologia di spettacolo offerto. Nella stagione 20-21, curiosamente l’ultima in cui in Italia erano ancora 78 le squadre coinvolte in coppa, il Tottenham deve affrontare il Marine nel terzo turno di Fa Cup: formazione militante in ottava serie che per un giorno è stata al centro della mappa del calcio inglese. Con le case ad affacciarsi sul rettangolo verde e Josè Mourinho su una sedia a pochi centimetri da un pubblico che ha assaporato il gusto dell'irripetibile Mai prima di allora, infatti, una squadra di Premier League aveva affrontato un avversario di una serie così distante. Il risultato, 0-5, era l’aspetto che meno contava.

Ma ci sono stati casi, in cui i giganti sono caduti e non solo nel regno della Casa Britannica. Dall’altra parte delle Alpi, mentre in Italia la Lazio conquistava la Coppa Italia grazie ai gol di Simeone e Nedved nella finale d’andata contro l’Inter, in Francia si scriveva una pagina leggendaria: in finale contro il Nantes, c’è il Calais, formazione che in quel momento si trovava in Cfa, acronimo che sta per Championnat de France Amateur, la quarta divisione nazionale. L’Odissea di quei dilettanti che giocavano per hobby supera ogni immaginazione. Dopo aver superato i turni preliminari, la campagna assume contorni strabilianti. I Canarini hanno bisogno due volte dei calci di rigore: la prima ai trentaduesimi contro il Lille che quell’anno avrebbe vinto la Division 2 (la serie B francese in quegli anni); e contro il Cannes, agli ottavi, che si era portato in vantaggio durante i supplementari, prima di farsi raggiungere e battere, appunto, ai tiri dal dischetto. Con le porte delle magnifiche otto spalancate, il Calais fa l’impresa e arriva in finale. Non sempre le storie del calcio hanno un lieto fine e quel cammino senza logica si ferma all’atto conclusivo: davanti a 80mila spettatori, in un Stade de France che i giocatori avevano soltanto immaginato, la favola si chiude sul rigore (dubbio) calciato da Alain Caveglia al novantesimo. Risultato finale: Nantes 2 Calais 1. Il capitano della squadra vincitrice, il portiere Mickael Landreau, chiama sul palco anche il capitano rivale Reginald Becque e alzano la coppa insieme: il primo festeggia il secondo trofeo di una gloriosa carriera, il secondo si gode quegli ultimi istanti prima di tornare al suo lavoro di impiegato in un’azienda di scaffalisti.

Storicamente, la Coppa Italia non ha mai avuto le caratteristiche fiabesche di altre coppe nazionali in giro per l’Europa e ogni volta che si assiste a un exploit estero di un gruppo di sconosciuti come il Grimsby si invoca a gran voce una riforma che non solo sarebbe storica, ma sarebbe in netta controtendenza con tutte le precedenti scelte mosse dal nostro calcio per autoescludersi, dal basso verso l’alto. Ciononostante, pensare un futuro in cui il Tuttocuoio, il Latte Dolce o lo Scanzorosciate arrivino a San Siro per giocarsi un trendaduesimo di finale di Coppa Italia non sembra un orizzonte così malvagio. Alla base di scelte contrarie, chiaramente, vigono logiche di stampo economico-commerciale e di vendita dei diritti televisivi, ma si può avere la certezza che un’avventura di una banda di dilettanti alla conquista dell’Olimpico o dell’Allianz Stadium sia meno interessante dell’ennesimo derby di stagione? Mentre in Inghilterra la pensano diversamente, ai posteri l’ardua sentenza.