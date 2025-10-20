Il Marocco campione del Mondo under20 grazie a un progetto che guarda lontano

Santiago del Cile, 20 ottobre 2020 – Il Marocco si è laureato campione del mondo under20 battendo l'Argentina 2-0. Nella prima volta è la prima volta che i giovani nordafricani alzano questo trofeo e in una finale che non ha regalato particolari emozioni e che è stata decisa da

una doppietta di Zabiri, frutto di una punizione magistrale e di un tiro al volo su cross di Maamar. Il Marocco, dopo aver eliminato la Francia in semifinale ai rigori, ha dimostrato molto sangue freddo chiudendo il primo tempo sul 2-0 e poi controllando nella ripresa la reazione degli argentini. Respingendo ogni tentativo di reazione, senza mai rischiare troppo, alla fine i sudamericani hanno gettato la spugna. Merito anche del portiere Gomis che è apparso molto sicuro tra i pali e che si è rivelato un leader anche nel coordinare la difesa.

Con questo successo il Marocco, nella categoria Under20, rompe un digiuno africano che durava dal 2009, anno in cui trionfò il Ghana. Questa vittoria non è un episodio casuale, ma un progetto avviato nel 2021 dalla Federazione marocchina che ha puntato su accademie locali integrate con scouting in Europa per i giovani con doppia cittadinanza. «Dal 2021 ci siamo impegnati in una dinamica di rendimento – il direttore tecnico Jamal Fathi - guidata da una chiara visione strategica».

L'allenatore dell'Under 20, Mohamed Ouabhi, ha chiarito che non si tratta di una opportunità di crescita basata su offerte economiche, ma di un progetto serio da proporre ai giovani e alle loro famiglie. Al centro del sistema c'è l'Accademia Mohammed VI (nata nel 2009), con una rete di centri di reclutamento e un fondo di formazione che supporta il percorso dei talenti. Vere e proprie borse di studio simili alle borse di studio dei college statunitensi che vengono elargite per motivi sportivi.