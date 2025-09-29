Il ritorno Gerardini darà un nuovo volto al campionato

Bologna, 29 settembre 2025 – Il campionato di serie A di basket si toglie i veli. Ritorno sarà la parola chiave di questa stagione, da quello del nuovo presidente di Lba Maurizio Gherardini a quello di Sky, che ha creato un canale dedicato alla pallacanestro, passando per risalita di una piazza storica come Cantù e per quello non meno importante di Udine, visto quanto i friulani hanno dato al movimento anche in chiave nazionale. Questo è un tasto dolente per tutto il movimento, con il ct Gianmarco Pozzecco che ha salutato dopo gli ultimi Europei e con Luca Banchi che prenderà il suo posto, mentre il volley azzurro miete successi su successi. “Faccio i miei complimenti alla pallavolo per aver vinto i mondiali maschili e in generale per quello che sta facendo – ha esordito il presidente federale Gianni Petrucci -. Per quanto riguarda chi guiderà la nostra nazionale sapete già chi sarà, anche se per la sua ufficializzazione mancano ancora alcuni passaggi”.

La presentazione si è tenuta ieri a Bologna per un campionato che partirà sabato 4 ottobre con Trieste che ospiterà Trieste. Sky, all’evento era presente anche il direttore di Sky Sport Federico Ferri, trasmetterà ogni settimana la partita più interessante, per non dire quella più decisiva con le incursioni di Marco Belinelli che da studio farà qualche intervento. Ora che la guardia di San Giovanni in Persiceto, dopo aver vinto un anello Nba, tre scudetti e una Eurocup, ha appeso le scarpe al chiodo racconterà tutto quello che spesso non si vede e che sta alle base della vittoria.

La Lbatv è la nuova piattaforma creata dalla LegaBasket e che consentirà agli abbonati di vedere tutte le partite. Vecchio pallino dell’ex presidente Umberto Gandini, per ironia della sorte proprio nel momento in cui c’è il passaggio del testimone con Gherardini il progetto prende vita. Dopo aver salutato l’Italia Gherardini è stato vicepresidente dei Toronto Raptors e poi nello staff degli Oklaoma City Thunder fino ad essere il general manager del Fenerbahce, con cui ha vinto anche l’ultima Eurolega. Dall’Nba all’Europa l’esperienza c’è e adesso spetta a lui proseguire sulla strada tracciata da Gandini. “Per crescere servono le strutture – a parlare è il nuovo numero uno della Lega e da questo punto di vista ci sono diversi segnali incoraggianti. Noi dobbiamo essere più forti e, quindi, più uniti perché a livello di pubblico e di seguito siamo tornati a 30 anni fa, quando il basket registrò una crescita incredibile, ma i tempi sono cambiati e ora dobbiamo essere pronti a fare rete tra di noi”.