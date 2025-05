10K Run Empolese: al via la quarta edizione allo stadio Carlo Castellani

Ormai solo le ultime ventiquattro ore ci separano dalla nuova edizione, la quarta, della "10K Run Empolese". La partenza è fissata infatti per domani mattina alle 9 all’interno dello stadio Carlo Castellani-Computer Gross Arena, dove sarà fissato anche il traguardo d’arrivo. Le iscrizioni costano 10 euro con un ricco pacco di prodotti locali che andrà ai primi 350 iscritti. Per la parallela prova ludico motoria il prezzo, senza pacco gara, è di 3 euro. A fine gara premiazioni riservate ai primi 10 delle categorie Assoluti e Veterani, ai primi 5 di quella Argento e ai primi 3 di quella Oro oltre alle prime 5 società. Cadranno i record della corsa diventata ormai la classica per eccellenza di Empoli, nonostante sia una manifestazione ancora giovane. La gara quest’anno è intitolata alla memoria di Ivo Heffler e abbina ai 10 km agonistico completamente pianeggianti e ideali per ottenere un ottimo riscontro cronometrico, anche la prova non competitiva sui 5 km. Nel corso degli ultimi anni l’affluenza alla manifestazione è stata sempre molto cospicua e la speranza è che sia così anche quest’anno. I primati della corsa, affilata all’Uisp e patrocinata dal Comune di Empoli, sono di Stefano Massimi, vincitore della prima edizione nel 2022 in 32’21" e di Hodan Mohamud Mohamed che lo scorso anno ha corso in 35’39". Insomma, Empoli attende gli specialisti della corsa su strada, per un’altra domenica da ricordare. Per informazioni rivolgersi alla Podistica Empolese scrivendo una mail a [email protected].