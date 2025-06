151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025: trionfo pisano e corso inclusivo di vela a Marina di Pisa

Una 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2025 al top per le imbarcazioni pisane, con undici barche a difendere i colori dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa. L’edizione n.16 della 151 Miglia-Trofeo Cetilar ha visto due equipaggi pisani sul podio a sottolineare il feeling particolare tra Pisa e il mare. Partiamo dai podi: sul gradino più alto nella classe Irc gruppo C, Diavolina (Ycrmp) di Michele Puggioni; in Orc Legend secondo classificato Mizar-Coccodrillo (Ycrmp) di Franco Di Paco. Pisano, anche se corre per lo Yacht Club Livorno, Giovanni Lombardi, armatore assieme a Giordano Cardini di Lucifero il velocissimo Farr 52 che ha fatto incetta di premi vincendo la classifica Overall della numerosissima classe Orc aggiudicandosi così il secondo Trofeo Challenge e, ovviamente, primo di classe in Orc 0, categoria che ha visto al secondo posto altri pisani: Gianluca Poli e Paola Poggi armatori di Axa Paolisssima, Grand Soleil 56 portacolori del Club Nautico Versilia, ma soci anche Ycrmp. Tra le imbarcazioni dello Ycrmp, nella categoria Orc il più veloce di tutti è stato Nessuno, Grand Soleil 46 di Andrea Pacinotti, nono nella numerosissima Classe A. In Orc B Padawan di Luca Di Guglielmo, di una posizione davanti al giovanissimo equipaggio di Urlo di Federico Gelli che correva in Classe C assieme a Vavia di Giovanni Mancini. Nella Classe Irc Over 60 quella che raggruppa i velocissimi maxi yacht, FlyingNikka di Roberto Lacorte, seconda assoluta in tempo reale dietro alla vincitrice Arca. A chiudere la lista delle imbarcazioni targate Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Sailplane, First 45 di David Carpita che correva nella categoria Irc A. Altra barca pisana che ha ben figurato, il Legend Testa e Lische di Luca Martini. Un’edizione dunque, che ha dato grandi soddisfazioni alla vela pisana, e che aspettiamo di vedere di nuovo in mare a Marina di Pisa per l’edizione n.36 di Tutti a Vela domenica 29 giugno.

Marina di Pisa si conferma anche centro di un’altra importante iniziativa, inclusiva e formativa. Lo Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, infatti, con l’Associazione Italiana Persone Down (Aipd) e il C.U.S. Pisa organizzano un corso inclusivo di avvicinamento alla vela per ragazzi e ragazze dai 10 ai 15 anni con o senza disabilità. Il corso inizia lunedì 16 giugno con altre tre date nello stesso mese (18, 20 e 23) e nel mese di luglio si terrà il 2-7-11-16-23 e 25. Si tratta di un’iniziativa gratuita che si svolgerà negli ambienti a disposizione dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa sul Viale D’Annunzio al n. 240 (Marine One) dalle 15 alle 18 e prevede la suddivisione dei partecipanti in piccoli gruppi che a rotazione faranno attività teorica e pratica sempre assistiti dagli istruttori. Un’attività importante che rende il mare pisano luogo di inclusione e divertimento, anche per i più giovani.