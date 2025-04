198ª Corsa dell'Arno: Sport e Solidarietà all'Ippodromo del Visarno

La 198° Corsa dell’Arno nel nome dello sport e della solidarietà in abbinamento con il concorso ‘Il Cappello più bello per Corri la Vita’. L’ippodromo del Visarno ‘Cesare Meli’ alle Cascine ospita oggi dalle 15,30 un convegno di sette corse con 75 cavalli che daranno vita a una giornata spettacolare. La competizione che rappresenta l’evento clou del Galoppo in Toscana ed è fra le più storiche a livello nazionale prenderà il via alle 18,45. La Corsa dell’Arno vedrà in partenza 16 purosangue di 4 anni ed oltre sulla distanza dei 2200 metri che daranno vita a questo handicap limitato, dotato di un montepremi di 38.500 euro. Il convegno offrirà corse di alto livello, di cui due condizionate, come il tradizionale Premio Ubertino Donati (euro 13.200), per tre anni sui 1500 metri e il Premio Masaf (euro 13.200) per 4 anni ed oltre sui 1500 metri e due handicap di spessore, la Tris TQQ, Premio Sanfelice (euro 14.300), per 4 anni ed oltre sui 2000 metri e in apertura di convegno di galoppo il Premio Anatolj Demidoff, per tre anni sui 2000 metri. La giornata si concluderà alle 19,20 con la settima corsa. Molto interessante per il pubblico sarà l’incontro con il simulatore del cavallo, vera innovazione tecnologica, insieme a intrattenimenti con pony e puledri ed eventi per bambini e famiglie. Parte dell’incasso sarà devoluto alla Onlus Corri la Vita.

I 16 purosangue partenti della 198° Corsa dell’Arno, handicap principale di tipo A: 1 Tramaglino con fantino N.Pinna. 2 Verso le Stelle D.Vargiu. 3 Rio Natal C.Fiocchi. 4 Strong Alpha M.Arras. 5 Lethal Dock D.di Tocco. 6 Muhaarar Dream C.Colombi. 7 Puente Romano A.Mezzatesta. 8 Fly High M.Sanna. 9 Tempo di Renaccio S.Sulas. 10 Celtico Arcano S.Urru. 11 Dark Defence F.Branca. 12 Rainmaker A.Satta. 13 Orologio G.Sanna. 14 Passerotto D.Cirocca. 15 Man With The Plan A.Fele. 16 Kir Royal S.Saiu. I favoriti: Strong Apha, Lethal Rock e Passerotto. Supporto fondamentale del Masaf, Ministero Agricoltura e Grande Ippica Italiana; patrocinio di Comune di Firenze e Regione Toscana.

Francesco Querusti