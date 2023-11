"4 Vittorie e una Sconfitta per le Fiorentine della Palla Ovale"

Fine settimana super per le fiorentine della palla ovale con 4 vittorie nei campionati nazionali e una sconfitta in quello regionale. In serie A l’Unione Rugby Firenze ha vinto a Civitavecchia col Centumcellae per 12-6. Per la squadra di Ferraro e Lo Valvo si tratta del 3° successo in 6 gare. A segno per 34-32 anche l’Under 18 élite dell’Urf che ospitava il Parma, e la serie B del Firenze Rugby 1931 che con il 10-6 al Cus Siena ha centrato il primo successo stagionale. "ltra squadra vincente quella della Serie C cadetti Urf Florentia che ha battuto 38-7 il Vasari Arezzo. L’unico ko quello della Under 18 regionale Urf che ha perso in casa per 15-23 coi Lions Amaranto.