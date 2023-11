47esima edizione. Marcialonga Lauretana, podi per tre locali

Si sono presentati in 500 a Loreto in occasione della Marcialonga Lauretana, malgrado il meteo poco promettente. La 47ª edizione organizzata dalla Nuova Podistica Loreto ha avuto ugualmente un buon successo. Prima del via la consueta benedizione di Monsignor Fabio Dal Cin. Alla fine è doppietta per Stefano Massimi dell’Atletica Vomano (3’34“), seguito da Andrea Falasca Zamponi (Atletica Potenza Picena-34’14“) e Luigi Del Buono (SEF Stamura Ancona-36’). Al femminile doppietta di due atlete del Circolo Minerva Parma: prima Simona Santini (40’07“), seconda Azzurra Ilari (41’01“), dietro di loro Francesca Bravi (Grottini Team Recanati-41’32“).