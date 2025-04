5000 del Lupo a Modena: trionfano Micol Majori e Luis Matteo Ricciardi

Si è svolta a Modena la seconda edizione del 5000 del Lupo. Una via Giardini decisamente diversa dal solito ha ospitato, dalle 15 alle 19, il susseguirsi delle varie gare Fidal nazionali: categorie giovanili, master e donne. In aumento i partecipanti, che sono stati 60 giovani ed oltre 160 adulti; la formula della gara prevedere un doppio passaggio per ogni chilometro per la zona di partenza, il che consente al pubblico di seguirne agevolmente lo svolgimento.

In campo femminile indiscussa supremazia della lombarda Micol Majori (Atl.Cernusco) che è partita decisa in testa ed ha incrementato il vantaggio ad ogni passaggio. Nella volata per il secondo posto la bolognese Valentina Landuzzi (Pod.Pontelungo) ha superato di un soffio la padovana Michela Moretton (Assindustria). Prima modenese, pur con i colori dell’Atl.85 di Faenza, l’inossidabile Fiorenza Pierli in 17’52".

Combattutissima invece la gara maschile, con Moslim Labouiti (Atl.Castenaso) che impone subito un ritmo forsennato e stacca di qualche metro il gruppetto degli inseguitori; ma il suo ritmo è risultato eccessivo, ed il gruppetto si è fatto sotto, pur leggermente distanziato, dopo 9’ di corsa. L’ultimo chilometro è stato emozionante, con Luis Matteo Ricciardi (già vincitore lo scorso anno) che si aggiudica una volata al cardiopalmo con 14’59"; un secondo dopo arriva il giovane Carlo Luciano Bedin, mentre Labouiti si deve accontentare del terzo posto in 15’01". Primo modenese è arrivato Luca De Francesco.

Micol Majori ha polverizzato il record della gara, che era di 17’27", ed anche Luis Matteo Ricciardi è riuscito a migliorarsi di 8". Foto e classifiche complete su www.modenacorre.it

Giuliano Macchitelli