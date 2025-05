Di corsa a 90 anni: diventa campione italiano. Remo Marchioni: “Vorrei incontrare Mattarella”

Pistoia, 10 maggio 2025 – Una squadra che non sbaglia un colpo, ricca di grandi realtà, guidata da un autentico fuoriclasse. Tre medaglie d’oro, tre d’argento e due di bronzo: è questo l’eccellente bilancio dell’Atletica Pistoia al Campionato Italiano master di prove multiple e staffette, tenutosi a Brugnera in provincia di Pordenone. I tre titoli tricolori sono stati conquistati con merito dalla staffetta 4x400 metri M75 formata dal quasi 90enne (li festeggerà il prossimo 30 settembre) Remo Marchioni, fenomeno di longevità e classe, e dai bravissimi Mauro Giuntini, Marco Feroci ed Edoardo Scarpetta, dalle talentuose Gioia Ferrari e Francesca D’Annibale, rispettivamente nell’Eptathlon M50 ed Eptathlon M45.

Sul secondo gradino del podio, le staffette svedese (100m, 200m, 300m e 400m) M75, composta da Marchioni, Feroci, Daniele D’Annibale ed Ennio Del Maestro, e 4x100m M70 (Del Maestro, Antonio Baroncelli, Giuntini e Scarpetta) e Patrizio Di Vita nel Decathlon M60. Infine, medaglia di bronzo per Irene Pregazzi nell’Eptathlon M50 e Daniele Burchietti nel Decathlon M55. Numeri e prestazioni di altissima qualità, che non hanno lasciato indifferenti addetti ai lavori, critici e pubblico presente alla manifestazione.

“La squadra ha risposto alla grande – esulta con l’entusiasmo di un bambino Remo Marchioni, anche presidente della società pistoiese –, dando l’ennesima conferma del proprio valore con tutti coloro che hanno preso parte alla prestigiosa competizione. L’Atletica Pistoia ha saputo tenere alto il nome della città di Pistoia e questo è un altro fattore non di poco conto. Siamo orgogliosi di rappresentare Pistoia oltreché noi stessi, così come sono fiero di avere nei nostri ranghi atleti ammirevoli per qualità, carattere, impegno e dedizione alla causa. A nuovi successi”.

Due parole a parte merita ancora una volta lui, Marchioni, che continua a mietere allori (e non solo nazionali), ma non è riuscito ad arrivare al Quirinale. “Spero di conquistare anche questo traguardo: incontrare, per meriti sportivi, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, figura che stimo moltissimo. Tranquilli, non demordo: ce la farò”. Non ne dubitiamo.