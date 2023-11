A Bagnolo si guarda oltre i risultati: "Non siamo ossessionati dai podi"

"Non di solo agonismo, di disperata ricerca dei risultati vive lo sport". E’ quanto afferma Franco Fieni, il presidente dello Bagnolo Skating Club (nella foto di Tatiana Professionalph) che abbina comunque la diffusione del pattinaggio artistico a rotelle anche ad alcuni risultati prestigiosi a livello nazionale. "E’ vero - prosegue Fieni - la società è nata 13 anni con una precisa identità, quella di trasferire sino dal primo giorno ai suoi tesserati l’amore per la disciplina".

Soltanto a Bagnolo?

"Siamo partiti da Bagnolo per arrivare sino al comune di Ventasso, tesserando ben 180 giovani dai tre anni in su".

Con quale proposta?

"Si va dall’insegnamento dell’artistico, alla disciplina degli obbligatori per arrivare alla danza. Da quest’anno poi una novità assoluta: due coppie di atleti giovanissimi inizieranno un percorso nuovo e inedito per l’associazione, quello della danza. Ci vorrà del tempo, partiamo con gli esordienti, sotto la guida dell’allenatrice federale Morena Bassi che da due anni collabora con noi".

E a livello di risultati ottenuti? "Come ho detto lavoriamo molto sui valori dello sport ed il risultato sportivo ne è una conseguenza. Non siamo alla ricerca ossessiva di podi, ma vogliamo aiutare i giovani a crescere, individuando nello sport i valori che poi li accompagneranno nella vita. Ciò non toglie che abbiamo schierato atleti in diverse categorie fino ai massimi livelli regionali e nazionali sia della Federazione, sia degli enti di promozione (15 podi totali, di cui 5 ori). Tra i risultati più importanti Diego Nasta, categoria giovanissimi, ha vinto il titolo italiano Uisp sia libero, sia obbligatori, oltre al titolo regionale Fisr e poi si è piazzato quinto agli italiani nel libero. Irene Davoli è giunta terza agli italiani tra le Esordienti".