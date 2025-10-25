A Biella per continuare a macinare record

Al Valorugby, nuovo leader del campionato, la terza giornata di Serie A Elite propone la trasferta di Biella, totalmente inedita per i Diavoli.

Si gioca alla Cittadella del Rugby biellese alle 15.30; live stream su The Rugby Channel.

Quello piemontese, un orso rabbuiato per simbolo e il giallo e il verde come colori, è un club all’esordio nel massimo campionato. Nelle prime due giornate Biella si è difeso oltre ogni aspettativa, subendo sì molte mete ma segnandone ben nove (quattro alle Fiamme, cinque al Viadana) e conquistando tre inattesi punti di bonus.

Anche la partenza del Valorugby è stata, come si sa, oltremodo brillante; i Diavoli si ritrovano in vetta alla classifica grazie a due successi pieni e a una differenza punti ciclopica: 106 punti segnati e 3 subiti, 16-0 il conto delle mete, nessun punto incassato negli ultimi 157 minuti. Nemmeno Eberini e Taffarel, mitici portieri della Reggiana del passato, vantavano simili record di imbattibilità!

Più dei numeri è però il gioco mostrato fin qui ad aver suscitato scalpore, con una difesa pressante, aggressivo recupero dei palloni, serrata intesa tra tutti i giocatori, schemi brillanti e gambe veloci.

L’allenatore Violi: "Siamo partiti con il piede giusto, ma la strada è lunga; e ci sono ancora margini di miglioramento, ad esempio nella costanza durante il match. Biella è da affrontare con attenzione; hanno tenuto testa a Fiamme Oro e Viadana e amano giocare. Sarà una bella partita, per le caratteristiche loro e nostre".

Il coach biellese Benettin: "Arriviamo da due prestazioni convincenti ma il Valorugby è la squadra più in forma del torneo. Contro questa corazzata il nostro obiettivo è riuscire a segnare e restare il più possibile vicini nel punteggio".

Molte le novità nella formazione granata: tra i backs rientra Bianco, Schiabel indossa per la prima volta la fascia di capitano e il giovane Pagnani compie il debutto stagionale; nel pack ecco Esposito, Mussini e Du Preez, in prima linea Silva, D’Amico e Brugnara; da oltre oceano ritorna Dell’Acqua, dopo la grande delusione dell’eliminazione del suo Brasile nelle qualificazioni mondiali.

La formazione Valorugby: Bianco; Bruno, Cuminetti, Schiabel (cap.), Pagnani; Hugo, Casilio; Ruaro, Roura, Esposito, Mussini; Perez Caffe, Du Preez; D’Amico, Silva, Brugnara. Panchina: Cruz, Diaz, Favre; Dell’Acqua, Ruaro; Gherardi, Farolini, Colombo.

Serie A Elite, terza giornata: oggi 14.30 Fiamme Oro-Petrarca (Rai Sport), 15.30 Rovigo-Rangers, Biella-Valorugby; domani 14.30 Viadana-Lyons, Colorno-Mogliano.

Serie C. Nel ritorno del barrage il Rugby Guastalla domani prova a ribaltare a Ferrara il 17-24 dell’andata; kick off alle 14.30.

Diavoli e diavoletti. In campo domani i Diavoli junior: gli U18 a Carpi alle 14.30, gli U16 a Jano alle 11 contro Modena, gli U14 a Formigine, U8 e U10 a Cadè dalle 10 nel festival Valorugby Young.