A Biella per continuare a macinare record
I Diavoli affrontano una squadra che ha incassato tre bonus nelle prime due partite. Reggio ha segnato 106 punti subendone solo tre
Al Valorugby, nuovo leader del campionato, la terza giornata di Serie A Elite propone la trasferta di Biella, totalmente inedita per i Diavoli.
Si gioca alla Cittadella del Rugby biellese alle 15.30; live stream su The Rugby Channel.
Quello piemontese, un orso rabbuiato per simbolo e il giallo e il verde come colori, è un club all’esordio nel massimo campionato. Nelle prime due giornate Biella si è difeso oltre ogni aspettativa, subendo sì molte mete ma segnandone ben nove (quattro alle Fiamme, cinque al Viadana) e conquistando tre inattesi punti di bonus.
Anche la partenza del Valorugby è stata, come si sa, oltremodo brillante; i Diavoli si ritrovano in vetta alla classifica grazie a due successi pieni e a una differenza punti ciclopica: 106 punti segnati e 3 subiti, 16-0 il conto delle mete, nessun punto incassato negli ultimi 157 minuti. Nemmeno Eberini e Taffarel, mitici portieri della Reggiana del passato, vantavano simili record di imbattibilità!
Più dei numeri è però il gioco mostrato fin qui ad aver suscitato scalpore, con una difesa pressante, aggressivo recupero dei palloni, serrata intesa tra tutti i giocatori, schemi brillanti e gambe veloci.
L’allenatore Violi: "Siamo partiti con il piede giusto, ma la strada è lunga; e ci sono ancora margini di miglioramento, ad esempio nella costanza durante il match. Biella è da affrontare con attenzione; hanno tenuto testa a Fiamme Oro e Viadana e amano giocare. Sarà una bella partita, per le caratteristiche loro e nostre".
Il coach biellese Benettin: "Arriviamo da due prestazioni convincenti ma il Valorugby è la squadra più in forma del torneo. Contro questa corazzata il nostro obiettivo è riuscire a segnare e restare il più possibile vicini nel punteggio".
Molte le novità nella formazione granata: tra i backs rientra Bianco, Schiabel indossa per la prima volta la fascia di capitano e il giovane Pagnani compie il debutto stagionale; nel pack ecco Esposito, Mussini e Du Preez, in prima linea Silva, D’Amico e Brugnara; da oltre oceano ritorna Dell’Acqua, dopo la grande delusione dell’eliminazione del suo Brasile nelle qualificazioni mondiali.
La formazione Valorugby: Bianco; Bruno, Cuminetti, Schiabel (cap.), Pagnani; Hugo, Casilio; Ruaro, Roura, Esposito, Mussini; Perez Caffe, Du Preez; D’Amico, Silva, Brugnara. Panchina: Cruz, Diaz, Favre; Dell’Acqua, Ruaro; Gherardi, Farolini, Colombo.
Serie A Elite, terza giornata: oggi 14.30 Fiamme Oro-Petrarca (Rai Sport), 15.30 Rovigo-Rangers, Biella-Valorugby; domani 14.30 Viadana-Lyons, Colorno-Mogliano.
Serie C. Nel ritorno del barrage il Rugby Guastalla domani prova a ribaltare a Ferrara il 17-24 dell’andata; kick off alle 14.30.
Diavoli e diavoletti. In campo domani i Diavoli junior: gli U18 a Carpi alle 14.30, gli U16 a Jano alle 11 contro Modena, gli U14 a Formigine, U8 e U10 a Cadè dalle 10 nel festival Valorugby Young.
