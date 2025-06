A Cavriglia i Campionati Italiani Assoluti di Minigolf

Arezzo, 05 giugno 2025 – Fino a domenica 8 giugno, il Comune di Cavriglia ospita uno degli appuntamenti più attesi nel panorama sportivo nazionale: i Campionati Italiani Assoluti di Minigolf, individuali ea squadre. L'evento, organizzato dalla Figest – Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, in collaborazione con Minigolf Italia e Minigolf Valdarno, gode del patrocinio del Comune di Cavriglia e del CONI. La sede delle gare sarà lo scenografico impianto di via del Campo a San Cipriano, dove i migliori atleti italiani si contenderanno i titoli tricolore in una quattro giorni di tecnica, strategia e concentrazione.

L'inizio ufficiale della manifestazione ieri, con una giornata dedicata agli allenamenti ufficiali che è culminata, alle ore 17, con la cerimonia inaugurale. Poi via alle gare: oggi, giovedì 5 giugno – dalle ore 8: prima giornata della gara a squadre; domani, venerdì 6 giugno – dalle ore 8: finale a squadre; sabato 7 giugno – dalle ore 8: gara individuale Strokeplay; domenica 8 giugno – dalle ore 8:30: gara individuale matchplay e finale per il titolo assoluto. I riflettori saranno puntati su un impianto tecnico e selettivo, che promette di offrire spettacolo e suspence fino all'ultimo colpo. Oltre alla valenza sportiva, i Campionati rappresentano un'occasione di valorizzazione per il territorio di Cavriglia, che grazie a eventi come questo si conferma luogo ideale per lo sport all'aria aperta.

Il minigolf, disciplina che unisce precisione, concentrazione e fair play, sta conquistando sempre più praticanti anche in Italia, grazie al lavoro delle realtà sportive locali e al crescente interesse del pubblico. I riflettori dello sport nazionale si accendono quindi su Cavriglia per uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati:. Un'occasione speciale che vedrà sfidarsi i migliori atleti italiani della disciplina in una tre giorni di gare ad alta precisione e concentrazione, tra percorsi tecnici e colpi spettacolari. I campionati si svolgono su impianti omologati a livello internazionale, dove la cura dei dettagli e la qualità dei materiali garantiscono una competizione ai massimi livelli.

Un evento anche per Cavriglia e per la struttura di San Cipriano, un fiore all’occhiello del territorio. Il complesso dispone di due campi omologati da 18 buche ciascuno: uno dedicato al minigolf tradizionale, aperto al pubblico, e l'altro riservato alla specialità del miniaturgolf, utilizzato per competizioni ufficiali e allenamenti agonistici. La gestione è affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica Minigolf Valdarno, affiliata all'AICS e riconosciuta dal CONI, che ha stipulato una convenzione con il Comune di Cavriglia per la realizzazione e la gestione dell'impianto.