A Genova il cuore non basta. Mistrangelo: "Conterà molto la gara di mercoledì con l’Ortigia». Troppa Pro Recco, la De Akker cede con onore

PRO RECCO 22 DE AKKER BOLOGNA 13

PRO RECCO WATERPOLO: Nicosia, Di Fulvio 3, Granados Ortega 3, Mladossich 1, Fondelli 1, Durik 3, Presciutti 2, Patchaliev, Iocchi Gratta, Buric 1, Condemi 1, Irving 6, Perrone, Cassia 1, Demarchi. All. Sukno.

DE AKKER TEAM BOLOGNA: Valle, Martini, Stocco, Bragantini 1, Mcfarland 1, Campopiano 4, Painter 1, Milakovic 1, Erdelyi 4, Di Murro, Lucci 1, Urbinati, Santini, Bardulla. All. Mistrangelo.

Arbitri: D’antoni e Rizzo.

Note: parziali 5-2, 6-4, 5-3, 6-4.

La De Akker non riesce nell’impresa e alla piscina Sciorba di Genova, cede ai campionissimi della Pro Recco. Quello ligure si conferma uno scoglio insuperabile per la formazione di Federico Mistrangelo che ha il merito di lottare, provarci, ma alla fine cede, man mano allo strapotere della corazzata Pro Recco. Con la sconfitta, preventivatile con i campioni in carica, si chiude un trittico iniziale praticamente impossibile per la De Akker che già da mercoledì, appuntamento alle 21.30 alla piscina Carmen Longo, avrà la possibilità di affrontare una squadra della propria portata come l’Ortigia. Nella sfida contro Recco si sono confermati ad eccellenti livello due bocche da fuoco importanti per la De Akker come Campopiano ed Erdelyi, due elementi che saranno fondamentali nella stagione della formazione bolognese. "Col Recco abbiamo fatto quello che potevamo, con momenti anche discreti – conferma coach Mistrangelo – per noi contano molto le prossime due sfide a cominciare da quella con l’Ortigia".

Le altre gare: Ortigia-Savona 12-14, Trieste-Napoli 22-11, Vis Nova Roma-Florentia 17-11, Olympic Roma-Quinto 10-8, Salerno-Posillipo 13-11, An Brescia-Palermo 18-7.

La classifica: Savona, Pro Recco, Brescia 9, Trieste e Palermo 6, Vis Nova Roma 5, Quinto 4, Posillipo, C. Napoli, Olympic Roma, Ortigia e Salerno 3, De Akker Team Bologna e Florentia 0.

f.m.