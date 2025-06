A Miravalle il campionato regionale toscano di motocross. Valdarnesi sugli scudi

Arezzo, 09 giugno 2025 – Giornata da incorniciare quella di ieri al Miravalle Circuit di Montevarchi, dove si è svolto il quinto round del Campionato Regionale Toscano di motocross. Il Moto Club Brilli Peri, organizzatore dell’evento, ha accolto quasi 200 piloti per una manifestazione che ha regalato spettacolo, emozioni e prestazioni di altissimo livello. A distinguersi in modo particolare sono stati due giovani talenti del motocross toscano: Clarissa Tognaccini, 21 anni di Reggello, e Gabriele Napolitano, 16 anni (ne compirà 17 a luglio) di Cavriglia, entrambi già noti agli appassionati ma capaci stavolta di imprese che ne confermano il valore e le prospettive future. Clarissa Tognaccini, in sella alla sua KTM, ha vinto la categoria Femminile ma non si è fermata lì: ha infatti conquistato il primo posto assoluto nella classifica combinata con la categoria Challenge, sbaragliando una quarantina di colleghi uomini.

Dopo un secondo posto in gara 1, è stata la prima a tagliare il traguardo nella seconda manche, un risultato eccezionale e per nulla comune nel panorama regionale. Non da meno l’impresa di Gabriele Napolitano, portacolori del Moto Club Brilli Peri, che ha centrato la sua terza doppietta consecutiva nella classe 125. Dopo una partenza sfortunata in gara 2, in cui è caduto al via, Napolitano ha rimontato fino alla vittoria, dimostrando grinta e padronanza tecnica. Con questo risultato ha consolidato la sua leadership in campionato, suscitando entusiasmo e orgoglio tra i dirigenti del club montevarchino.

Oltre alle prestazioni dei due giovani fuoriclasse, la giornata ha visto le vittorie di: Cristiano Balestra (GasGas) nella 65 Debuttanti, Enea Baracani (KTM) nella 65 Cadetti, Duccio Panchetti (KTM), anche lui tesserato Brilli Peri, nella 85 Junior, Riccardo Burrini (KTM) nella 85 Senior, Leonardo Lazzeri (KTM) nella 125 Senior, Andrea Corsini (Honda) nella Challenge MX1, Manfredi Salvini (Kawasaki) nella Challenge MX2, Simone Lorenzoni (Honda) nella Veteran – Rider, Matteo Puccinelli (Honda) nella MX1-MX2. Tra gli altri atleti del Moto Club Brilli Peri, da segnalare le buone prestazioni di Carlotta Panchetti (TM), terza nella Femminile, e di Angel Pratesi (KTM), ottava nella stessa categoria. Ottimo anche il piazzamento di Stefano Caselli (Honda), quarto assoluto nella Over 40 e secondo nella MX1 Superveteran.

Grande la soddisfazione espressa dallo staff del Moto Club per la riuscita dell’evento, sottolineata dalla massiccia partecipazione di atleti e dalla sempre più significativa presenza di giovani all’interno della macchina organizzativa. Le elevate temperature hanno richiesto alcune modifiche al programma in corso d’opera: il presidente del Moto Club Brilli Peri, Simone Vanzi, si è personalmente scusato con i partecipanti per gli inevitabili aggiustamenti, ricevendo comprensione e apprezzamento per la gestione dell’emergenza. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al personale medico, ai volontari, ai commissari di percorso e agli ufficiali di gara, il cui contributo ha permesso di garantire sicurezza ed efficienza. Fortunatamente, gli interventi sanitari si sono limitati a situazioni di routine. Il Moto Club Brilli Peri si conferma così una delle realtà di riferimento del motocross toscano, capace di coniugare passione, professionalità e attenzione alla crescita dei giovani talenti.