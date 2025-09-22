A Montevarchi i Campionati Toscani Under 12 di tennis

Arezzo, 22 settembre 2025 – Fino al 28 settembre Montevarchi sarà la capitale del tennis giovanile toscano. Per la prima volta, infatti, i campi del Tennis Club Montevarchi ospitano i Campionati Toscani Under 12 maschili e femminili, con incontri di singolo e doppio, inseriti all’interno del prestigioso circuito Master Super Slam 2025. Un appuntamento di grande rilevanza per il movimento sportivo regionale, che porterà in città le giovani promesse del tennis toscano, pronte a misurarsi con determinazione e passione. La formula scelta è quella del Round Robin, con due gironi “tutti contro tutti” che assicureranno spettacolo e intensità già dalle prime giornate. I migliori classificati di ciascun gruppo si contenderanno poi l’accesso a semifinali e finali, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, quando saranno incoronati i nuovi campioni toscani Under 12.

Accogliere un evento di tale portata rappresenta un motivo di orgoglio per il Tennis Club Montevarchi, realtà storica del territorio e punto di riferimento per la diffusione dello sport come strumento di crescita, socialità e inclusione. L’intera comunità sportiva locale si prepara ad accompagnare atleti, famiglie e appassionati, trasformando la manifestazione in una vera e propria festa del tennis. Gli incontri saranno aperti al pubblico e l’ingresso sarà gratuito.