Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Altri Sport
  4. A Montevarchi i Campionati Toscani Under 12 di tennis

A Montevarchi i Campionati Toscani Under 12 di tennis

Le gare fino al 28 settembre. In città le giovani promesse del tennis regionale.

di MARCO CORSI
22 settembre 2025
Il Circolo Tennis Montevarchi

Il Circolo Tennis Montevarchi

XWhatsAppPrint

Arezzo, 22 settembre 2025 – Fino al 28 settembre Montevarchi sarà la capitale del tennis giovanile toscano. Per la prima volta, infatti, i campi del Tennis Club Montevarchi ospitano  i Campionati Toscani Under 12 maschili e femminili, con incontri di singolo e doppio, inseriti all’interno del prestigioso circuito Master Super Slam 2025. Un appuntamento di grande rilevanza per il movimento sportivo regionale, che porterà in città le giovani promesse del tennis toscano, pronte a misurarsi con determinazione e passione. La formula scelta è quella del Round Robin, con due gironi “tutti contro tutti” che assicureranno spettacolo e intensità già dalle prime giornate. I migliori classificati di ciascun gruppo si contenderanno poi l’accesso a semifinali e finali, in programma sabato 27 e domenica 28 settembre, quando saranno incoronati i nuovi campioni toscani Under 12.

Accogliere un evento di tale portata rappresenta un motivo di orgoglio per il Tennis Club Montevarchi, realtà storica del territorio e punto di riferimento per la diffusione dello sport come strumento di crescita, socialità e inclusione. L’intera comunità sportiva locale si prepara ad accompagnare atleti, famiglie e appassionati, trasformando la manifestazione in una vera e propria festa del tennis. Gli incontri saranno aperti al pubblico e l’ingresso sarà gratuito.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su