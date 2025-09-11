A Montevarchi il Gran Galà dello Sport

Arezzo, 11 settembre 2025 – Si terrà sabato 13 settembre, alle ore 17.00, in piazza Varchi, la terza edizione del “Galà dello sport”, un appuntamento fisso di settembre prima dell'inizio della nuova stagione agonistica, per premiare i giovani atleti che si sono distinti nelle varie discipline. Saranno 17 le associazioni che saliranno sul palco, 41 gli atleti premiati, 3 i premi speciali. Un riconoscimento dell'Amministrazione comunale che va oltre i meriti sportivi. Il programma è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini e dall'Assessore Lorenzo Allegrucci: “È un evento a cui teniamo molto, un omaggio al ruolo sociale ed educativo che le società sportive svolgono da anni, alcuni da decenni, nella nostra città – afferma il Sindaco. – L'avvicinamento allo sport fin da piccoli ha un impatto positivo non solo sulla crescita fisica, ma anche su quella psicologica dei ragazzi, al di là dei successi ottenuti. Lo sport è anche uno dei mezzi più efficaci per promuovere valori sani all'interno della comunità”.

"Desidero sottolineare, a questo proposito, la novità introdotta quest'anno dall'Amministrazione comunale all'interno del Gioco del Pozzo con l'istituzione del Premio Lealtà, assegnato al rione che si è distinto per correttezza e fair play. Il successo dell'iniziativa, anche in termini di clima tra le squadre e di sicurezza, è stata per noi il riscontro più bello. Questa Amministrazione ha sempre fatto sforzi importanti anche sul fronte degli impianti sportivi, dallo stadio al Palazzetto, fino alla nuova pista per il ciclismo e campi di calcetto a Levanella in fase di completamento.Offrire spazi adeguati a tutte le discipline sportive resta un obiettivo centrale.Siamo attenti a promuovere una “cultura dello sport”che unica benessere fisico, crescita mentale e rispetto dell'avversario come valore fondamentale, con ricadute certamente positive nella formazione di cittadini più consapevoli”