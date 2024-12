A Rimini un bronzo per la Pgf

Ottime notizie da Rimini, dove si è svolta l’edizione invernale di ’Ginnastica in Festa’, con la fase nazionale delle competizioni Silver: nelle La1 Open, Palestra Ginnastica Ferrara sul podio con il

bronzo conquistato da Elisa Gavioli e Vittoria Mietto, ciliegina sulla torta per la prestazione della sezione ritmica

Sempre tra le LA molto bene anche tutte le altre squadre partecipanti, con il 4° posto di Margherita Bolognesi, Martina Soriani e Giorgia Trombelli (LA1 allieve), il 5° di Shqiponja Bullari e Dafne Ruzza (LA1 open), il 9° di Matilde Garavelli, Greta Manfredini Pirani e Zoe Vergano.

Salendo alle LB1 (ricordiamo che l’attività silver è suddivisa per livelli di competenze acquisite, per una competizione omogena che privilegi la crescita tecnica delle ginnaste) si rigistrano le ottime prove delle due

squadre open con Maya Bertolini, Virginia Del Tufo e Maia Simonato e Valentina Brancalion, Benedetta De Filippis, Camilla De Grandi e Christel Ndrekay.

In gara per la PGF anche una individualista, Alma Bignardi, che tra le LC2 Junior 3 fa registrare due bellissime prove, al nastro (16^) e alle clavette (26^).

Molto soddisfatti i tecnici che hanno seguito la preparazione di questi gruppi, Elena Zoboli, Marcella Boarini, Giulia Perinati e Adele Felloni.

ARTISTICA FEMMINILE.

A Fermo Ginevra Fratta protagonista ai campionati nazionali individuali Gold di ginnastica artistica femminile.

La Senior della Pgf ha gareggiato nella specialità del volteggio ottenendo un significativo 16° posto tra le Senior 2, con un punteggio di 12,175, a meno di 4 decimi dalla finalissima a 8.

Grande soddisfazione per l’atleta e per il tecnico Loriana Ferrari, con lei scesa nelle Marche per il massimo appuntamento stagionale di categoria.