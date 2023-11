A Russi i tornei Under 12

Continua l’attività organizzativa del Russi Sporting Club. Oggi e domani sui campi in terra battuta di Largo Bersaglieri protagoniste le giovani promesse del tennis regionale impegnate in un torneo Under 12 maschile e femminile, con la formula Rodeo week end. Sono 36 i giocatori iscritti a questa rassegna, giudice arbitro Paride Gordini. Nel maschile (24 al via) si parte con il tabellone Nc, poi quello finale con teste di serie nell’ordine Dante Terzi, Vincenzo Coppi e Riccardo Piraccini. Nella gara femminile guida le fila Jana Savolt, seguita da Eileen Magnani.