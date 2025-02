A Scandicci torna la mezza maratona

Scandicci, 11 febbraio 2025 – Scandicci si appresta a vivere una grande giornata di sport con il ritorno della Mezza Maratona, in programma il 16 febbraio. Oltre alla gara principale, il programma prevede anche "La Corsa contro le Mafie", una 10 km non competitiva, e la Passeggiata della Legalità sui 5 km, aperta a tutti. Già oltre 300 partecipanti non competitivi, hanno confermato la loro presenza acquistando la magnifica maglietta celebrativa, ma sarà possibile iscriversi anche la mattina stessa, fino a pochi minuti prima del via. L’evento agonistico si preannuncia molto partecipato, richiamando non solo i podisti locali ma anche tanti atleti da fuori regione, per rappresentando uno degli appuntamenti di apertura della stagione su strada. A rendere ancora più prestigiosa la manifestazione sarà l'alto numero di premiati, con ben 161 riconoscimenti di categoria, oltre ai premi per le prime cinque società classificate, sia in base ai punti ottenuti che al numero di iscritti sulle varie distanze. Il percorso della Mezza Maratona, interamente pianeggiante, si snoderà attraverso la città con alcuni passaggi nella periferia. La partenza è fissata per le 9:30 da Piazza della Resistenza, mentre i ristori saranno posizionati ogni 5 km per garantire il massimo comfort agli atleti.