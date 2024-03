A SCHLADMING. La valtellinese. Murada quinta nel Vertical Race di Coppa del Mondo

Ancora una buona prova in Coppa del mondo per Giulia Murada, nella prima delle due giornate di gare sulla pista austriaca di Schladming. La valtellinese, che l’anno passato aveva conteso la classifica generale alla francese Emily Harrop fino all’ultima gara, ha colto il quinto posto nella vertical race femminile, giungendo al traguardo dopo 2,2 km di tracciato che presentava un dislivello di oltre 600 metri con un distacco di 35’6“ dalla vincitrice di casa Sarah Dreier, impostasi davanti alla connazionale Johanna Hiemer mentre la transalpina Celia Perillat ha completato il podio con il terzo posto. Bene si è comportata anche l’altra valtellinese Giulia Compagnoni, settima.

Le cose sono andate meglio per l’Italia in campo maschile, ma non per i lombardi. Il trentino Federico Nicolini è infatti salito sul podio allespalle dell’imprendibile svizzero Remi Bonnet, dominatore davanti al francese Thibaut Anselmet. Michele Boscacci, che la settimana scorsa si era aggiudicato con De Silvestro la gara mista per nazioni, non è andato oltre il tredicesimo, appena due posizioni meglio del conterraneo Robert Antonioli, 15esimo, mentre Nicolò Canclini ha concluso ventisettesimo. Oggi seconda e ultima gara con la disputa in notturna delle sprint.

Silvio De Sanctis