A silver. Camerano stoppato a Imola: finisce 27 pari

ROMAGNA

27

CAMERANO

27

ROMAGNA: Maistrello, Mengoli 1, Bianconi 3, Albertini 3, Mazzanti 5, Ceroni, Lamarca 5, Ariotti, Tondini, Rotaru 3, Redaelli, Di Domenico 5, Zavagli 1, Mandelli, Rinaldo, Bellini 1. All. Moriata Lopez.

PALLAMANO CAMERANO: Guerrero 1, De Grandis, Bilò 1, Laera 10, Marchesino 1, Marinelli 1, Anzaldo, Antonelli, Coppari, Casavecchia, Boschetto, Cirilli, Adamo 9, Vagnoni 4, Chirivì Grassi, Rossi. All. Campana.

Arbitri: Limido-Donnini

Dopo cinque vittorie di fila arriva, in Romagna, il primo pareggio per Camerano. Un pari in rimonta per la squadra di Campana, con le due squadre che non si risparmiano dando vita a un finale vietato ai deboli di cuore. E’ Camerano a condurre alla fine del primo tempo (11–12), ma nella ripresa i padroni di casa rimontano. I gialloblu devono inseguire e il grande cuore e carattere alla fine permettono a Camerano di strappare un punto, di rigore, contestato dai locali perché arrivato a fil di sirena, ma realizzato da Laera freddo a non sbagliare l’azione decisiva.