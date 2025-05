A un passo dal sogno. La Pumas si gioca l’"A1"

La partita più importante della propria storia. È quella che stasera (alle 20,45) la Pumas Ancora Viareggio affronterà a Castiglione della Pescaia, nella finale di ritorno di A2, con l’obiettivo di centrare la magnifica promozione in serie A1. Per la giovane ed organizzatissima società creata da Mirko e Alessandro Bertolucci il coronamento di un progetto lungimirante. E Mirko Bertolucci predica calma: "Siamo a un passo dal raggiungere qualcosa di straordinario, meraviglioso, ma i miei ragazzi hanno già vinto. Io guardo il percorso che hanno compiuto. Sono partiti bambini ed ora sono giocatori veri". Alla partita mancherà il solo Pesavento "è giusto che si giochi le finali Under 17, dove siamo contemporaneamente impegnati", ma rientrerà Mora dopo la giornata di squalifica scontata all’andata. Andata che finì 2-1 per i viareggini, ma il risultato poteva essere decisamente più rotondo. Insomma la Pumas ha, pur riconoscendo il valore di un avversario che ha chiuso in testa la stagione regolare, tutte le carte in regola per provarci. "Mi aspetto una partita equilibrata – assicura ancora Bertolucci –. Noi non ci snatureremo di certo, puntando sulle nostre qualità come il dinamismo e la velocità. Loro hanno dalla loro l’esperienza, ma anche il peso di non poter sbagliare. La promozione è il loro obiettivo stagionale, per noi la realizzazione degli enormi sforzi fatti dalla società e dai ragazzi. Sono molto fiducioso".

Sergio Iacopetti