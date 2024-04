A vigevano. Veronica Tosi sfiderà Angelika Krystoforska per il titolo vacante dei “pesi gallo“ La De Carolis Promotion organizza il titolo europeo dei pesi gallo tra Veronica Tosi e Angelika Krystoforska a Vigevano il 21 giugno. Veronica è attuale detentrice del titolo italiano e riceverà un riconoscimento in Comune per la sua vittoria.