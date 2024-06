A Vinci trionfa Trifoglio con 74 colpi . Morelli e Chiti battono tutti a Montelupo

Domenica 9 giugno i golfisti empolesi si sono divisi tra i circoli Bellosguardo Vinci e Montelupo prendendo parte alle gare in calendario. Al circolo sulle colline vinciane era in programma una tappa del Apart Revolution Tour, gara vinta da Michele Trifoglio con 74 colpi, tre solamente oltre il par. In prima categoria Raffaele Vezzosi (40) ha preceduto Roberto Brotini (33) e Gianmarco Orazzini (31). In seconda Marco Sani (41) ha superato di misura Gianfranco Servi mentre Giovanni Manzi (34) ha completato il podio. Al Golf Montelupo l’agonismo ha incontrato il divertimento nella Mc Tour Fortwo, giocata con formula a coppie. Marco Morelli e Matteo Chiti hanno tenuto fede al pronostico imponendosi con 67 colpi. Nella categoria netta Luciano Matteucci e Leonardo Maestrelli (43) si sono imposti al termine di un avvincente testa a testa con Leonardo e Davide Tonelli, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Emilio Perulli e Alberto Meoni (41).

Andrea Ronchi