A Zanellato il Trofeo C.A.S.A. Mesola. E in via Gramicia è primo Mario Maggi

Domenica si è svolto presso il campo da golf del Cus Ferrara il primo Trofeo C.A.S.A. Mesola, una gara individuale suddivisa in quattro categorie con formula Stableford. Lo sponsor, C.A.S.A. Mesola, importante realtà del basso ferrarese attiva nel settore alimentare con prodotti freschi confezionati provenienti direttamente dalle campagne del Delta del Po, ha omaggiato i partecipanti con ricchi premi a base dei propri prodotti.

La giornata è stata caratterizzata dalle prime avvisaglie autunnali, con temperature più basse che hanno spinto i giocatori a rispolverare maglioncini e antivento rimasti finora negli armadi. Nonostante il clima frizzante, i risultati sono stati molto buoni, grazie anche alle ottime condizioni del percorso e ai green particolarmente curati. Vince la manifestazione il cussino Vittorio Zanellato con 34 punti lordi, +2 sul par del campo ad un solo colpo di vantaggio sugli inseguitori Sergio Priani e Andrea Cavazzini.

Si è svolta poi al Cus Ferrara Golf la gara finale di Golf Together, iniziativa sportiva che da cinque anni promuove l’inclusione attraverso il golf, coinvolgendo persone con disabilità iscritte alle associazioni di volontariato attive nella provincia di Ferrara.

La manifestazione, giunta al termine di un percorso iniziato lo scorso mese di giugno sotto la guida dei maestri federali Gaetano Macciocchi e Luca Martufi, ha rappresentato non solo un momento di competizione sportiva, ma soprattutto un’esperienza di crescita, condivisione e integrazione sociale.

Il progetto Golf Together nasce infatti con l’obiettivo di avvicinare al golf persone con diverse abilità, offrendo loro la possibilità di sperimentare uno sport capace di unire concentrazione, equilibrio e divertimento, in un contesto inclusivo e accogliente. La gara è stata vinta da Mario Maggi, seguito da Marco Pareschi e Mirco Ghirardella.