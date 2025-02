A2 basket femminile. La Feba ospita Vicenza, caccia al primo hurrà interno

C’è tanta voglia di bis nelle fila della Bagalier Feba che alle 18 di domani riceverà la visita di Vicenza nel campionato femminile di A2 di basket. All’andata le civitanovesi hanno vinto proprio in Veneto la prima partita della stagione e sette giorni fa hanno violato il palas del Bolzano, adesso vogliono poter festeggiare nel loro impianto dove finora non sono mai riuscite a vincere. Vicenza ha 16 punti mentre la Bagalier ne ha 8 che sono stati conquistati in trasferta. "Le venete – spiega Donatella Melappioni, coach della formazione adriatica – sono in salute e possono contare su ottime giocatrici come Alessandra Tava e la play Giulia Cecili". Alcune giocatrici civitanovesi sono alle prese con il male di stagione, ma è sulla via del recupero di Natalia Panufnik che in settimana si è allenata regolarmente. Ma, a parte gli interpreti, sarà fondamentale riuscire ad avere un rendimento costante eliminando quegli alti e bassi che hanno caratterizzato la squadra. "Con le ragazze – spiega Melappioni – mi sono raccomandata di dare continuità alla prestazione: in alcuni momenti facciamo delle frazioni all’insegna della concretezza e in altre abbiamo come dei buchi neri. Per domani dovremo stare attenti su questo aspetto e nel contempo dovremo limitare Tava e Cecili".