A2 femminile. Esordio da incorniciare: esulta coach Fradi

27

CHIARAVALLE

40

: Gattulli, Di Mise 1, De Nigris 1, Di Leo, Martino, Paradiso, Sarcià, Vitto, Mastroscianni 2, Giannini, Aftodor 4, Simone 11, Di Maggio, Nardomarino 5, Berardi 2, Di Raggio 1. All. Brandi.

CHIARAVALLE: Tanfani 4, Cuello 2, Costantini 4, Rivera Ventura 4, Mamet 4, Faig 11, Ricci, Cipolloni 5, Mariniello 6, Aquili, Belogi, Pellonara, Aliko, Felet. All. Fradi.

Arbitri: Verardi e Bevilacqua.

Esordio vincente in campionato delle ragazze di Chiaravalle che espugnano Conversano. Punteggio netto e dominio marchigiano sul campo pugliese. Inizio da applausi per Chiaravalle che va subito in vantaggio con una serie di reti a ripetizione dell’ala sinistra Simona Tanfani, ma anche con il nuovo acquisto Faig che finirà in doppia cifra (11 centri). Chiaravalle va al riposo in vantaggio di cinque reti (15-20) e nella ripresa il margine aumenta. "Una partita che è stata una progressione, crescendo di qualità e ritmo di gioco e conquistando punti importanti e non scontati" le parole di Faig.