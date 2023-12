A2 femminile, girone c. Le anconetane a confronto sabato

Un cammino finora perfetto per la Publiesse Chiaravalle che comanda a punteggio pieno il girone C dell’A2 femminile: quattro partite e quattro vittorie per la formazione allenata da coach Fradi. E la capolista sabato sarà di scena a Camerano, terza assieme al Mugello, nel derby marchigiano che avrà inizio alle 16. Quattro i punti di distacco delle due formazioni quando alla fine del girone di andata manca solamente una giornata. Dopo il turno in programma sabato il campionato riprenderà nel fine settimana del 13 e 14 gennaio con l’inizio del girone di ritorno.

A2 femminile (girone C), quarta giornata. Prato-Camerano 36-32, Mugello-Conversano 35-26, Publiesse Chiaravalle-Flavioni Civitavecchia 33-25.

Classifica: Chiaravalle 8; Prato 6; Camerano e Mugello 4; Conversano 2; Civitavecchia 0.

Prossimo turno: Camerano-Chiaravalle (ore 16), Conversano-Prato, Civitavecchia-Mugello.