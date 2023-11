A2 femminile. Vittoria di misura per le girls di Badialetti

28

FLAVIONI

27

: Pirani, Scandali 1, Toppa, Forconi 2, Ciattaglia, Velieri 4, Bronzini 1, Francelli 2, Coppari, Baldascini 6, Battaglini, Bilò 4, Battisti, Macrone 3, Galletti, Cristalli 6. All. Badialetti.

CIVITAVECCHIA: De Santis, Politi 2, Malvasi 1, Bonamano C. 7, D’antò, Guida 2, Bonamano M., Schiavo 6, Spigarelli, Spizzico 3, Muno, Maccari 3, Ferretti 3. All. Pacifico.

Arbitri: Patricelli-Fazzini

Vittoria di misura per le ragazze di Camerano, ma tanto basta per portare a casa la prima in campionato. Il successo per la formazione di Badialetti arriva sul proprio campo contro le laziali del Flavioni dopo una partita vibrante. Le padrone di casa prendono il largo nel primo tempo, 17-10 all’intervallo, per poi subire nel corso della ripresa, dopo aver toccato anche +11, il rientro delle ospiti negli ultimi dieci minuti. La determinazione e il carattere però permettono alle gialloblu di contenere il rientro delle avversarie fino al 28-27 finale. "Abbiamo giocato una partita eccellente per 45’", le parole di coach Badialetti.