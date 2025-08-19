Abbondanza al Mondiale

C’è anche tanta Emilia-Romagna, nella squadra italiana che sta partecipando ai Giochi Mondiali dei Trapiantati, in corso di svolgimento a Dresda, in Germania, sino a domenica 24 agosto. Con lo sport protagonista di rinascita e un unico filo che lega i 4 atleti nostrani in gara nei World Transplant Games, tra questi anche il cervese 53enne Achille Abbondanza, con un trapiantato di polmoni nel 2022: al suo esordio mondiale, parteciperà alle prove di ciclismo su strada, nuoto e atletica leggera. Proprio domani il ravennate prenderà parte alla 30 chilometri su strada di ciclismo. Con lui anche Gianni Serra, 49 anni, originario di Forlimpopoli e residente a Reggiolo, trapiantato di rene nel 2020. Campione di pallavolo e basket, già medaglia d’oro ai Giochi Mondiali di Perth in Australia. Poi Luca Colli, 50 anni, di Montecchio Emilia, trapiantato di rene da dieci anni. Ha conquistato il bronzo nel tennis nell’ultima edizione di Perth e due ori agli Europei.

Attuale campione nazionale della disciplina. Infine Luca Sinagra, 28 anni, di origine siciliana e adottato a Bologna, trapiantato di rene dal 2016. I quattro atleti fanno parte della Nazionale Italiana Trapiantati guidata da ANED APS, che ha portato a Dresda 59 azzurri. La loro presenza è anche il frutto di un territorio che investe sullo sport come strumento di salute: la Regione Emilia-Romagna, infatti, ha avviato da tempo un programma specifico di follow-up e incentivazione alla pratica sportiva dopo il trapianto. Un percorso che trova un sostegno concreto anche grazie all’Associazione Morgagni Malattie Polmonari, al fianco degli atleti emiliano-romagnoli nel diffondere la cultura del dono e della prevenzione. Questa sinergia avrà un’ulteriore tappa il 12 e 13 settembre, quando Forlì ospiterà la nuova edizione di Sharing Breath, evento dedicato al respiro, alla salute e alla solidarietà, in cui sport e testimonianze si intrecciano per dare voce alla speranza.

Ovviamente grande soddisfazione per il vicesindaco di Cervia con delega allo Sport, Gianni Grandu: "Siamo orgogliosi che fra i quattro atleti emiliano-romagnoli che parteciperanno ai Mondiali dei Trapiantati di Dresda ci sia anche il nostro concittadino Achille Abbondanza. Un campione, una medaglia, un risultato sportivo valgono tanto. Ma nulla vale quanto la possibilità di correre, nuotare, pedalare e respirare grazie a un gesto generoso e gratuito. È questo il traguardo più importante, quello che tutti insieme dagli atleti, ai medici, alle famiglie e donatori e alle istituzioni celebriamo".

Ugo Bentivogli