Academy Porcari vince il Memorial Luigi Gianneschi a Capezzano Pianore

È l’Academy Porcari ad aggiudicarsi il prestigioso Memorial Luigi Gianneschi, svoltosi nel weekend pasquale allo stadio Maggi e Matteucci di Capezzano Pianore, riservato alla categoria Esordienti 2012-2013. Academy Porcari che dopo aver trionfato nel suo girone, contro Romagnano, Jolly Montemurlo e Sporting Cecina (rispettivamente per 1-0, 2-1 e 2-1), ha superato il Milan Woman ai quarti per 4-3 e il Capezzano in semifinale per 3-0. Filotto completato con il nuovo successo, stavolta per 1-0, contro il Jolly Montemurlo in finale. Ma al di là dei risultati il Memorial ha confermato il suo grande appeal, con ben 16 squadre al via e provenienti da diverse province della Toscana. Proseguendo nella classifica finale, al terzo posto si è classificato l’Atletico Lucca, che ha beffato nella finalina il Capezzano Pianore. Alla presenza della famiglia Gianneschi, del presidente del Capezzano Pianore Ivo Coli e dell’assessore del Comune di Camaiore Luca Mecchi, sono andati riconoscimenti a speciali a: Maya Raffaelli (miglior giocatrice), Elena Ferrari (capocannoniere femminile), Matilde Salvalaggio e Tommaso Papi (rispettivamente miglior portiere femminile e maschile), Damiano Plepi (miglior giocatore della finale e capocannoniere) e al Jolly Montemurlo (tifoseria più calda).

S.I.