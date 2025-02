Accademia Karate Casentino al top in Slovenia. Quattro medaglie nella gara internazionale

Doppio centro per l’Accademia Karate Casentino che ha vinto quattro medaglie all’internazionale in Slovenia e venti medaglie al Trofeo Carnevale a Viareggio. In Slovenia sono stati vinti due ori e due bronzi. La soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Laura Abenante del 2007 e da Elisa Liguri del 2004 che, dopo aver entrambe aperto la nuova stagione con la vittoria del titolo italiano Aics, hanno confermato il loro valore anche all’estero. Terzi posti per Marco Pastorini del 1999 e di Gregorio Galli del 2005. L’Open di Velenje ha impegnato anche Sofia Dalla Ragione, Sonia Nocentini e Anna Simoni. Il fine settimana dell’Accademia Karate Casentino è stato ulteriormente arricchito da venti medaglie conquistate al Trofeo Carnevale che, a Viareggio, ha proposto un confronto tra quasi 800 atleti di 54 società da tutta la penisola.

So.Fa.