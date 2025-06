Accademia Oxilia: Successo agli esami di cintura Taekwondo WT

L’Accademia Oxilia della Polisportiva Putinati ha celebrato con successo gli esami di passaggio di cintura per i suoi allievi di Taekwondo WT. Un riconoscimento speciale che premia l’impegno verso l’etica, l’altruismo e l’inclusione sociale, valori fondamentali per la nostra scuola. Il maestro Gregorio Oxilia spiega: "Sono entusiasta di annunciare l’introduzione dell’attestato di merito marziale. La pratica marziale è uno specchio del nostro comportamento nella vita di tutti i giorni, le regole e la disciplina che insegniamo formano individui capaci di agire con sicurezza e rispetto, sia in palestra che nella società". Le nuove cinture sono state assegnate a Abd El Karim Gharib (cintura bianco-gialla), Sara De Francesco, Nada Ouila, Nour Ouila, Eleonora Silvestri (cintura gialla) e Pertile Sara (cintura rosso-nera). "Una stagione intensa si è conclusa – aggiunge Andrea De Vivo, presidente Putinati –, con il maestro Oxilia c’è stata fin da subito grande intesa e stima, ed è stato un onore per noi avviare il Taekwondo. Abbiamo ospitato a Ferrara uno stage nazionale e porteremo altri eventi".

Mario Tosatti