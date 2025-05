Acciaio 2025: Terni accoglie il grande nuoto con 1.000 atleti e stelle come Burdisso

Dal 30 maggio al 1° giugno 2025, Terni diventerà il cuore pulsante del nuoto italiano con la quarta edizione di “Acciaio – 4° Meeting Nazionale di Nuoto Città di Terni”. Organizzato dalla Polisportiva Circolo Lavoratori Terni (CLT) con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni e di Arvedi AST, l’evento si terrà presso la Piscina CLT di Largo Pantano 1, promettendo tre giorni di gare emozionanti, formazione di alto livello e coinvolgimento del territorio. Con oltre 1.000 atleti provenienti da 44 società sportive di tutta Italia e circa 3.600 prove cronometrate, il meeting si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di nuoto e per chi vuole scoprire i talenti del futuro.

Un evento che unisce sport e comunità

L’edizione 2025 di “Acciaio” non è solo una competizione sportiva, ma un’occasione per celebrare il nuoto come strumento di crescita e aggregazione. “Un evento che coniuga sport, formazione e territorio,” ha dichiarato Giovanni Scordo, Direttore Risorse Umane di Arvedi AST e Presidente CLT. “Sin dalla prima edizione, il meeting ha regalato grandi soddisfazioni, attirando società da tutta Italia grazie al sostegno di Arvedi AST e della Fondazione CARIT, che continua a investire nello sport e nelle iniziative di valore per il territorio.”

La Piscina CLT, una vasca olimpionica scoperta e climatizzata da 50 metri con cronometraggio automatico e 8 corsie, ospiterà atleti di tutte le categorie: Esordienti B e A, Ragazzi, Juniores e Assoluti. Le gare, che spaziano dai 50 ai 1.500 metri in tutti gli stili, oltre alle staffette, attireranno un pubblico numeroso grazie all’ingresso libero per l’intera durata dell’evento. I risultati in tempo reale saranno disponibili sul sito ufficiale www.meetingnuototerniclt.it, permettendo agli appassionati di seguire ogni momento della competizione.

Novità e momenti clou

Quest’anno, “Acciaio” introduce una novità che promette di alzare il livello di spettacolarità: le finali dei 100 metri, in programma domenica pomeriggio, che regaleranno emozioni intense con i migliori nuotatori in vasca. “Le finali dei 100 metri saranno un momento di grande impatto,” ha spiegato Enrico Polito, Tecnico Nuoto CLT. “Attesissima, come sempre, sarà anche l’Australiana del sabato pomeriggio, una gara a eliminazione sui 50 metri che vedrà gli 8 migliori atleti sfidarsi fino a decretare il vincitore.”

Tra i protagonisti più attesi c’è Federico Burdisso, medaglia di bronzo nei 200 farfalla alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e campione europeo con la staffetta 4x100 mista. La sua presenza, come nella prima edizione del meeting, conferma l’importanza dell’evento nel panorama natatorio italiano. Burdisso, atleta di punta dell’Aurelia Nuoto e dell’Esercito, sarà un punto di riferimento per i giovani nuotatori e un’attrazione per il pubblico.

Formazione e confronto: il Clinic FIN

Un altro momento di rilievo sarà il clinic organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN) venerdì pomeriggio, con la partecipazione di Simone Palombi, tecnico FIN, Cesare Casella e Marco Lancissi, preparatore atletico di atleti di altissimo livello. “L’obiettivo è creare un ambiente di crescita non solo per gli atleti, ma anche per i tecnici,” ha dichiarato Palombi. “Il confronto con professionisti del settore e momenti di condivisione rendono questo appuntamento unico. Il meeting di Terni è ormai una tappa fissa per molte società italiane, e il nuovo format con le finali dei 100 metri aggiungerà spettacolarità.”

Il clinic, in programma dalle 15:00 (accrediti dalle 14:30), è riconosciuto con 0,5 crediti formativi SNaQ per i tecnici accreditati sul portale FIN. Questo evento sottolinea l’impegno del CLT nel promuovere non solo la competizione, ma anche la formazione e lo sviluppo tecnico nel nuoto.

Un appuntamento consolidato

“Il meeting del CLT apre ufficialmente la stagione estiva e rappresenta una tappa fondamentale per molte società italiane,” ha commentato Massimo Pascucci, Responsabile della Sezione Nuoto CLT. “Siamo orgogliosi di ospitare un evento che cresce anno dopo anno, attirando atleti e società da tutta Italia.”

Con 10 regioni rappresentate – tra cui Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Piemonte, Sardegna, Veneto e Trentino – e società prestigiose come Circolo Aniene, Aurelia Nuoto e Rane Rosse, il meeting si conferma un punto di riferimento per il nuoto giovanile e senior. L’edizione 2024 aveva già registrato numeri impressionanti, con 57 società e 1.158 atleti per un totale di 3.700 gare, e quella del 2025 promette di superarli.

Sport, territorio e futuro

“Acciaio” non è solo un evento sportivo, ma un’occasione per valorizzare Terni e il suo territorio. Oltre alle gare, il meeting offrirà momenti di aggregazione, con il pubblico che potrà godere di un’atmosfera di festa e sportività. La possibilità di assistere gratuitamente alle competizioni e la presenza di atleti di calibro internazionale come Burdisso rendono l’evento accessibile e coinvolgente per tutti.

Per tre giorni, Terni si trasformerà in una vetrina per il nuoto italiano, accendendo i riflettori sui talenti di oggi e di domani. Con il sostegno di Arvedi AST e della Fondazione CARIT, “Acciaio 2025” si candida a essere una delle edizioni più memorabili, pronta a lasciare un segno nel panorama sportivo nazionale.

Per informazioni e aggiornamenti in tempo reale, è possibile contattare [email protected] o visitare il sito www.meetingnuototerniclt.it.