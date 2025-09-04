Accordo siglato tra il numero uno Andrea Dondi e il presidente della Regione de Pascale. Coni, intesa per aumentare i praticanti

Un accordo di collaborazione tra Emilia-Romagna e Coni regionale che, a cascata, finisce per interessare tutte le realtà provinciali, Bologna in testa. A sottoscrivere l’intesa il numero uno della Regione, Michele de Pascale e Andrea Dondi. Tra gli obiettivi dell’accordo, la collaborazione per attività informative sui valori e le potenzialità sociali dello sport e per la realizzazione di corsi di formazione per operatori e manager. L’accordo, valido fino al 2026, entra nella fase operativa.

Alla base, il riconoscimento del valore dello sport come collante sociale, anche per promuovere comportamenti leali, inclusivi, non violenti, nel rispetto delle regole comuni, e di contrasto a tutte le forme di discriminazione, dal razzismo al bullismo. E come alleato per la promozione del benessere psico-fisico individuale e collettivo, per perseguire sani stili di vita e nella prevenzione delle malattie.

Cuore dell’accordo la collaborazione tra i due Enti al fine di realizzare programmi comuni di formazione e promozione sportiva, in particolare la valorizzazione del patrimonio culturale della pratica sportiva di cui il Coni è massimo depositario e interprete, oltre ad attività di studio e ricerca in collaborazione con gli atenei dell’Emilia-Romagna.

"Per il movimento sportivo si tratta di una grande opportunità – dice Andrea Dondi –. Grazie a questa intesa sarà per noi molto più facile andare incontro alle esigenze del mercato sportivo, riuscire a cogliere le opportunità per un costante miglioramento dell’offerta della Scuola Regionale dello Sport, aumentare il numero dei praticanti, contribuire ad aiutare gli amministratori locali a progettare impianti sportivi".