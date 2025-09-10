Accordo tra Atletica Estense e Putinati: "Rafforziamo l’avviamento allo sport giovanile"
Una stretta di mano al Campo Scuola di Ferrara per l’accordo di collaborazione tra la Polisportiva Putinati e l’Atletica Estense per l’anno sportivo 2025/2026. I presidenti Andrea De Vivo (Putinati) e Stefano Berveglieri (Atletica Estense) ufficializzano l’intesa che punta a rafforzare il settore dell’avviamento all’atletica leggera in città.
L’accordo prevede un percorso formativo per fasce d’età. I bambini dai 5 agli 11 anni potranno muovere i primi passi nello sport attraverso il corso "Giocatletica" della Polisportiva Putinati, mentre dai 12 anni in su saranno accolti nei gruppi dell’Atletica Estense, trovando così continuità e crescita tecnica.
Un altro punto della collaborazione riguarda le lezioni mensili congiunte. Nel dettaglio all’interno del corso ‘Giocatletica’, infatti, i tecnici delle due società lavoreranno insieme, mettendo a disposizione esperienza e competenze per garantire ai giovani atleti un avviamento di qualità.
"Con questa collaborazione– dice De Vivo – vogliamo offrire ai ragazzi un percorso chiaro, che parta dal gioco e li accompagni nella crescita".
