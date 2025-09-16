Acquabike, Lisa Benaglia nona a Fiumicino. Il 14 ottobre ultima gara di stagione a Olbia

"Sono molto contento della stagione di mia figlia, ma c’è ancora una gara e potrà migliorarsi". Lorenzo Benaglia, 59enne pluricampione ravennate di Aquabike a livello italiano e mondiale, ha visto debuttare in questo campionato la figlia 13enne Lisa, subito fattasi valere nella categoria Spark Giovanile 12-14. Del resto la moto d’acqua l’ha nel dna, avendo visto il padre gareggiare sin da quando è nata, e soprattutto è salita in sella ad una moto sin da piccola. Nello scorso fine settimana a Fiumicino, la pilota del JT Race, ha conquistato due noni posti, piazzamenti che le hanno permesso di agguantare il nono posto nella classifica generale con ancora la gara ad Olbia del 14 ottobre da disputare. "Lisa ha fatto dei passi da gigante durante la stagione – spiega Benaglia – e mostra sempre più sicurezza crescendo gara dopo gara, pur ovviamente dovendo crescere e pagando la poca esperienza contro avversari che da anni sono abituati a queste competizioni. Ora l’obiettivo è chiudere bene ad Olbia".

Luca Del Favero