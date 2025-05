Acquacalda si trasforma in una cittadella dello sport con nuovi impianti

Il quartiere dell’Acquacalda, a nord della città, sta diventando sempre di più una ‘cittadella dello sport’. Proprio qualche giorno fa, il sindaco Nicoletta Fabio e l’assessore allo sport, Lorenzo Lorè, hanno effettuato, insieme ai tecnici comunali e al direttore dei lavori, un sopralluogo nei cantieri dell’area, in seno al grande progetto finanziato con fondi Pnrr che sta prendendo forma.

"Abbiamo verificato lo stato dei lavori della nuova pista da skate e della parete da arrampicata – ha spiegato Lorè –, due impianti spettacolari che saranno pronti entro fine estate. Un intervento importante, che punta a riqualificare completamente l’area e a trasformarla in un polo sportivo multidisciplinare, moderno, e sicuro. Un investimento ambizioso per una grande opportunità: non solo per chi sogna di diventare campione, ma per tutti i nostri giovani, che potranno divertirsi, allenarsi e crescere in strutture comunali di qualità. Questi spazi saranno anche in grado di ospitare competizioni nazionali. I lavori stanno andando avanti bene".

"L’area dell’Acquacalda sta diventando sempre più una vera cittadella dello sport – le parole dell’assessore –. Agli impianti esistenti si stanno affiancando nuove strutture e siamo in procinto di restituire alla città il campo da rugby. Altri progetti che stanno prendendo forma. Il nostro impegno è quello di dare risposte, passo dopo passo, alle esigenze dello sport senese, ascoltando tutte le realtà coinvolte".