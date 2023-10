Adami e Cacioppini in gol e secondo posto per gli amaranto. Foiano sbanca Scandicci. Zacchei punta la vetta La squadra di Zacchei del Foiano vince con superiorità contro lo Scandicci di Fattori al "Bartolozzi". Adami segna al 7' e Cacioppini al 62'. Lo Scandicci reagisce ma non riesce a segnare. Mercoledì arriva la Rondinella a Foiano.