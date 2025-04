Adriatic Golf Cervia: Successi e Solidarietà nel Weekend di Gare

Il lungo fine settimana agonistico dell’Adriatic Golf di Cervia ha preso il via venerdì 25 aprile con la tappa della Golf Italiano Cup, gara che ha premiato i miglior con l’accesso alla finale a Is Molas dall’1 al 5 ottobre. Vi prenderanno parte Cristian Brighi, migliore assoluto con un giro in 77 colpi, Annalisa Bertozzi, migliore in seconda categoria con 91 colpi, Marcello Baiardi (37) e Paolo Sansoni (44) che si sono imposti nelle categorie nette.

Il giorno seguente golf e solidarietà si sono incontrati nella gara organizzata dal Rotary e Club Romagna che ha legato l’evento alla raccolta fondi per Golf 4 Autism. Fabio Perini è stato il migliore assoluto con 76 colpi mentre Marco Bellettini (36) e Massimo Natali (43) si sono imposti nelle due categorie nette.

Il weekend si è concluso con il Torneo Eterno Ivica, evento valido per la selezione della squadra Romagna alla prossima ER Cup. Lamberto Zanzani ha vinto con 71 colpi, gli stessi del par del percorso romagnolo. Ben cinque le categorie nette che hanno avuto come vincitori: Alfredo Sangiorgi (38), Carlo De Antoniis (39), Alberto D’Amico (39), Alfonso Gaudenzi (43) e Cristina Gualdi (38).

Andrea Ronchi