Agd Delfini trionfa ai campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica

Agd Delfini in grande spolvero ai recenti campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica. La piccola società di Ponte a Elsa guidata da Martina Tofani, nonostante numeri non certo paragonabili alle corazzate locali del settore per quanto riguarda le tesserate, ha saputo portare a casa ben cinque titoli ‘tricolori’ e svariate medaglie. A partire dalle categorie basse, che hanno gareggiato a Cesenatico. In Mini 3 A (classe 2010) Maira Buzani è risultata vice campionessa nazionale a trave, mentre la compagna di club Kristina Qose ha chiuso al terzo posto l’esercizio a corpo libero. Bronzo anche per Vanessa Biabiocci (‘11) a volteggio nella categoria Mini 4, ma con lo stesso punteggio della seconda classificata. Il vero exploit, però, è arrivato dalle bambine della squadra Mini 3 B (classe 2014) mista che si sono laureate campionesse italiane. Oltre al successo collettivo, Evelyn Xu ha sbaragliato la concorrenza a trave, Luna Farroni si è messa al collo la medaglia d’argento sia a trave che a parallele e Sofia Spadoni è salita sul terzo gradino del podio a parallele. Nella categoria Mini 3 B (classe 2014) Luna Farroni si è tolta un’altra bella soddisfazione personale chiudendo al terzo posto sia il concorso generale che a parallele. Tra le Mini 3 Junior B, invece, altri due titoli nazionale con Emma Bolognesi (bronzo a parallele) ed Erisa Sulay a corpo libero, mentre a trave è arrivato un altro secondo posto con Amelia Sulay. Tra le più grandi Maria Grazia De Rocchis ha vinto l’argento a trave nella specialità Senior Elite, mentre Sara Cappelli (‘13) è risultata quinta nel concorso generale della categoria Prima Junior A vincendo il bronzo a trave. Pur senza piazzamenti di prestigio buone anche le prove di Francesca Veracini.

Dall’Emilia Romagna alla Liguria, le soddisfazioni in casa Delfini non sono finite qui. A La Spezia, infatti, nei campionati nazionali per categorie alte Elena Alfaroli si è laureata vice campionessa a trave nella Terza Categoria Senior, dove Sofia Tammone ha invece chiuso terza a trave. Nella Terza Categoria Junior, poi, Chiara Piacquadio sfiora il podio sia a livello individuale che a attrezzi, a causa di alcuni piccoli errori, mentre Giorgia Taddei è la nuova campionessa nazionale a trave tra le Junior Elite, oltre ad aver raccolto una medaglia di bronzo a volteggio. D’argento quella che si è invece messa al collo Gaia Adorni Fontana nel corpo libero riservato alla Seconda Categoria Senior. Nella Junior, invece, trionfo di Sophie Ramerini a trave con Margherita Taddeini capace di salire sul terzo gradino del podio a volteggio e corpo libero. Infine, qualche sbavatura di troppo non permette a Vittoria Pignatiello di classificarsi.

Simone Cioni