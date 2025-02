Aglietti scalda i motori: "Pronto per Miravalle"

Con gli Internazionali d’Italia alle porte, c’è chi gioca in casa. È Lorenzo Aglietti, pilota sangiovannese che in questi giorni è impegnato nelle prove a Mantova. Il diciottenne sarà schierato alla partenza della classe MX2, in mezzo ad altri 48 avversari provenienti da tutta Europa e in sella a moto ufficiali come Honda, KTM, TM e Fantic. Aglietti è approdato quest’anno al Team Max Bart dell’ex-campione Massimo Bartolini che gli ha messo a disposizione la Husqvarna FC 250. Dopo essersi distinto nelle qualifiche, il valdarnese ha dovuto fare i conti con una pista difficilissima cercando di ottenere il massimo: "In gara 1 ho fatto il contrario di quello che avrei dovuto: ho voluto azzardare e così sono incappato in numerose cadute. Di buono c’è stata la partenza in quattordicesima posizione. In gara 2, invece, la partenza è stata pessima, però con calma e pazienza ho rimontato, concludendo 21°. Il livello era veramente alto, ovviamente non posso essere soddisfatto ma la strada è giusta". Ora dovrà farsi trovare pronto nel weekend, alla seconda prova degli Internazionali a Miravalle, tracciato sul quale è cresciuto e si è formato. Ai nastri ci saranno altri driver che nell’impianto di Montevarchi hanno mosso i primi passi: Ferruccio Zanchi, ora pilota ufficiale Honda, l’altro valdarnese Andrea Cipriani o il maremmano Brando Rispoli.

Francesco Tozzi