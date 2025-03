Al golf bologna. De Vito Piscicelli si conferma al top. Trionfo di Pallotti

Sabato scorso il sole ha accompagnato i golfisti che hanno raggiunto il Golf Bologna prendendo parte al Trofeo Patch Europe. Maurizio de Vito Piscicelli ha confermato l’ottimo momento di forma e un ritrovato feeling sui green imponendosi grazie a un giro in 74 colpi, due solamente oltre il par, impreziosito da 34 colpi nelle nove buche di rientro. In prima categoria Gianni Pallotti (33) ha preceduto Matteo Mazzoli e Marco Franceschini, appaiati a 31 punti. In seconda Massimo Morselli (34) ha avuto la meglio su Luca Sandrolini (30) e Fabio Colli (29) mentre in terza Paolo Aiello (36) ha superato agevolmente Domenico Faraco (32) e Barbara Rabbi (30). Premi speciali a Grazia Collina (30) e Alessandro Turrini (30) rispettivamente migliori lady e senior.

Il giorno seguente i giocatori si sono affrontati nella tappa del circuito Itinera Voucher & Travel Tuscany Taste, gara giocata con formula Louisiana a coppie. Matteo Mazzoli e Piero Prezzi hanno vinto con 67 colpi, cinque meno del par del percorso di Monte San Pietro. Nella categoria netta Gianluca Palloni e Uberto Fabbri Curcio (44) hanno vinto seguiti da Massimo Morselli e Marco Malaguti (42). Miglior coppia mista Domenico Faraco e Grazia Collina (40) che ha completato il bis di premi del weekend.

Andrea Ronchi